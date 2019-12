Koop deze white on white BMW E31 850CSi

Toekomstige klassieker pr0n op je beeldscherm.

De BMW E31 8-serie was een onbegrepen auto tijdens zijn leven. Wat dat betreft past de auto perfect in de historie de aller dikste BMW’s. Ook de inmiddels aanbeden 507, M1 en in mindere mate de Z8 kenden toen ze nieuw geleverd werden vele haters. BMW stak eind jaren ’80 enorm veel geld in de ontwikkeling van de E31. Dat leidde wel tot een indrukwekkende auto, maar met in totaal ongeveer 30.000 verkochte exemplaren tussen 1990 en 1999 werd de 8-serie nooit een enorm kassucces, ondanks een cameo in een rapvideo van LL Cool J.

Inmiddels heeft de 8-serie in naam een LL Cool Jesque comeback gemaakt, maar feitelijk kan de nieuweling niet in de schaduw staan van zijn illustere naamgenoot uit vroeger tijden. De oorspronkelijke 8-serie was er aanvankelijk alleen met V12. Pas later kwam er ook nog een V8, die rationeel gezien waarschijnlijk de beste keuze is, maar natuurlijk kan tippen aan de majestueuze Laufkultur en het prestige van de twaalfpitter.

Een echte ‘M8’ kwam er destijds niet. Er is wel een prototype gebouwd met min of meer de motor van de McLaren F1 onder de kap, maar wellicht omdat de verkoop toch al tegenviel, zag die nooit het levenslicht. Toch kwam er wel een 8-serie op de markt met een motorcode die begint met een ‘S’, namelijk de 850CSi. Kenners weten dan genoeg, hier heeft M GmbH een keertje op geblazen.

Uiterlijk was de CSi herkenbaar aan de 17″ ‘werpster’ velgen, een iets andere voor- en achterbumper, vier uitlaten en niet te vergeten de ‘BMW Motorsport’ inscripties op de deurgrepen. Tevens lag de CSi iets dichter bij het asfalt dan zijn minder potente broertjes. Lange tijd waren de auto’s voor een appel en een ei op te pikken, maar inmiddels zijn nette exemplaren gewilde objecten geworden.

Dat geldt ook voor dit exemplaar, uitgevoerd in Alpinweiß met een wit lederen interieur. De Bimmer heeft geleefd in Puerto Rico en Florida, maar begeeft zich nu in California. Recentelijk heeft zowel de techniek als het uiterlijk wat liefde gekregen. Zo is onder andere het leder vernieuwd. Helemaal perfect is de 8-serie echter niet. De kachel bijvoorbeeld is een notoire werkweigeraar.

Als jij dat ook bent, dan kan je deze 850CSi waarschijnlijk op je buik schrijven. Je moet er zoals gezegd inmiddels behoorlijk wat geld voor neertellen. Van de circa 30.000 E31-jes waren er slechts 1.510 CSi’s. Degenen die over zijn vergen een forse investering en deze witte unit is met nog eventjes te gaan al naar 51.000 Dollar opgeboden op Bring A Trailer. Dat is ongeveer de helft van wat de auto nieuw ooit moest kosten (104.650 Dollar), hoewel je toentertijd natuurlijk nog veel meer kon kopen voor je Dollar. De moeite waard, of is dit toch teveel om nog leuk te zijn?