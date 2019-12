Tesla gaat touwtrekken met F-150 nu wel eerlijk doen

Althans, volgens Tesla.

Tesla gaf de wereld onlangs een heftige elektrische schok door de onthulling van de Cybertruck. Deze bizar gevormde pickup is het definitieve bewijs dat Elon Musk inmiddels zoveel joints heeft gerookt dat hij gewoon zero fucks meer geeft. Voor ondergetekende is het als Tesla- hater scepticus natuurlijk extreem makkelijk om de Cybertruck en diens breekbare raampjes tot op het bot af te fakkelen. Maar zoals ik eerder al aangaf…Ik vind ‘m geweldig. Hoe kan je zo’n bijzonder apparaat in deze tijden van automotieve eenheidsworst nou niet tof vinden?

Gezien het bizarre uiterlijk is echter wel bijna moeilijk om de pickup serieus te nemen. Maar dat is ‘ie natuurlijk wel. In Amerika is deze categorie auto’s nog altijd heilig. De verkoopcijfers zijn immens en dat vertaalt zich ook in dikke opbrengsten voor de fabrikanten die succesvol actief zijn in dit segment. Van oudsher zijn dat altijd Ford, Chevrolet en Chrysler (RAM) geweest. Tesla wil zich als vierde Amerikaanse fabrikant natuurlijk mengen in die strijd.

Een van de aspecten waarin het zichzelf dan zal moeten bewijzen is de trekcapaciteit van de auto. In ‘Murica wordt de pickup namelijk vaak ook echt flink aan het werk gezet als werkpaard. Tuurlijk doet lang niet iedereen dat, net als lang niet iedereen in Duitsland 300+ rijdt met zijn Porsche op de ‘Bahn. Desalniettemin is het voor de street cred belangrijk dat het kan. De zieltjes van doorgaans conservatieve pickup-kopers moeten wat dat betreft nog wel even gewonnen worden door Tesla. Gelooft men wel dat zo’n ding zonder ronkende motor in het vooronder zijn mannetje kan staan?

Er is uiteraard geen betere en passendere manier om dit te bewijzen dan een ouderwets wedstrijdje touwtrekken. Dat is dan ook precies wat Musk en de zijnen laatst georganiseerd hadden met een Ford F-150. Tesla deelde zelf de beelden online, dus je begrijpt al wat de uitslag was. Inderdaad ja, de Cybertruck trok aan het langste eind.

Doch zoals bij alles rondom Tesla, werd de legitimiteit van het een en ander meteen in twijfel getrokken. Ten eerste bleek dat Tesla een RWD-versie van de F-150 had gebruikt tegen hun eigen AWD truck. Ja, dat is makkelijk winnen natuurlijk. Bovendien was de F-150 onbeladen. Neil Degrasse Tyson, zeg maar de Amerikaans Diederik Jekel, vond dat niet eerlijk. De man die vereeuwigd is door het ‘we got a badass over here meme’ stelt dat een EV doorgaans veel zwaarder is dan een auto met verbrandingsmotor. Dus rust er meer balast op de aangedreven wielen en dus kan je ook meer tractie verwachten. Je weet wel, precies de reden waarom RWD-auto’s (met dank aan de gewichtsverplaatsing bij acceleratie) veruit superieur zijn aan FWD-auto’s.

Elon Musk was het uiteindelijk eens met Neil, dus gaat hij de PR-exercitie volgende week nog een keer doen. Alleen nu zal een F-150 gebruikt worden met AWD en wat balast achterin. De showdown zal naar verluidt ook live gestreamed worden en je kan er inmiddels ook op wedden. Interessant genoeg is de F-150 nu de favoriet voor de zege onder gokkers. Op welke pickup zet jij je geld?