Achtcilinder CLK door de jaren heen: lijstjesvoer!

We zetten alle snelle CLK achtcilinder modellen eens op een rijtje.

Afgelopen week konden we foto’s zien van de Mercedes-Benz CLE. Die auto gaat de tweedeurs versie van de C-Klasse én E-Klasse vervangen. In technisch opzicht is het en C-Klasse die eruit ziet als een duurder model. Dat klinkt bekend: de CLE wordt exact wat de Mercedes-Benz CLK destijds ook was.

De CLE komt met de bekende techniek van de C-Klasse, dus veel verschillende viercilinders. Er gaan wat geruchten dat er een zes-in-lijn beschikbaar komt voor de CLE 450 en CLE 53 AMG. Maar een ding weten we zeker: er komt géén V8. Sowieso verwachten we dat Mercedes in Nederland vooral de viercilinders gaat aanbieden. Vanwege de BPM zal het lastig worden om iets met meer cilinders te verkopen.

En daarom kijken we voor vandaag even naar alle dikke achtcilinders die je kon krijgen voor de CLK. Eigenlijk is het heel erg gek, want in principe is de CLK een D-segment coupé en daarin zie je zelden een dikke V8. Maar in de CLK kon je echt heel erg veel dikke V8-modellen krijgen. We zetten ze allemaal even voor je op een rijtje.

Oh, en voordat men vraagt waar de CLK GTR blijft in het overzicht: dat is een V12 en op de koplampen en het dak na niet echt een CLK te noemen.

Mercedes-Benz CLK 430 (C208)

1998 – 1999

De eerste achtcilinder CLK kwam in 1998, een jaar nadat de CLK op de markt kwam. Je had de beschikking over een 4.3 liter V8 met 279 pk en 400 Nm. Dat was destijds bovengemiddeld veel vermogen en koppel voor een auto dat technisch gezien in het D-segment thuishoort. Het was verreweg de snelste CLK op dat moment.

Van 0-100 km/u sprinten (altijd een automaat) duurde 6,3 seconden, terwijl de topsnelheid elektronisch begrensd is. Ook wel grappig: je kon kiezen tussen een ‘Sport’ of een ‘Elegance’. Met name die laatste is episch. De CLK430 is er in eerste instantie alleen als coupé. Na de facelift is de auto er ook als cabriolet.

Mercdes-Benz CLK 430 (C208)

1999 – 2002

De eerste generatie CLK 430 was er maar heel kort, van 1998 tot de facelift ruim een jaar later. In technisch opzicht is daar dezelfde 4.3 liter V8 met 279 pk. Wel ziet het faceliftmodel er ietsje frisser uit. Je kan ‘m herkennen aan de clignoteurs in de buitenspiegels. Ook bijzonder was dat je de CLK 430 nu ook als cabriolet kon bestellen. In beide gevallen was er een ‘Elegance’. De ‘Sport’ werd bij de Modelpflege vervangen door de ‘Avantgarde’.

Mercedes-Benz CLK 55 AMG (C208)

1999 – 2002

De nieuwe topuitvoering is nu niet de CLK430, maar de CLK55 AMG. Het is een van de eerste AMG’s die onder regie van Mercedes op de markt komt (de C43 en E55 AMG gingen ‘m voor). De 5.4 liter grote motor is goed voor 347 pk. Daarmee sprint je in 5.2 seconden naar de 100 km/u en haal je een topsnelheid van 250 km/u (uiteraard). De tussensprints zijn zo mogelijk nog indrukwekkender. De combinatie van een relatief laag gewicht, gunstige stroomlijn, enorm veel vermogen en erg veel koppel zorgen ervoor dat je op de Autobahn vandaag de dag nog leuk mee kunt doen. Van de CLK55 AMG is ook een kleine serie cabrio’s gemaakt van ongeveer 50 stuks.

Mercedes-Benz CLK 500 (C209)

2002 – 2005

De tweede generatie CLK verschijnt in 2002. Het is wederom eigenlijk een E-Klasse look-a-like koetswerk op een C-klasse chassis. Veel motoren van de C-Klasse kun je ook krijgen op de CLK, zoals de CLK200 Kompressor, CLK 240, CLK 320 en CLK 270 CDI. Maar de 500 is uniek voor de CLK. De volvette 5-liter achtcilinder in de CLK 500 is relatief relaxed met ‘slechts’ 306 pk. Het koppel van 460 Nm is wel heerlijk en verraadt het karakter van de auto. Dit is een koppelbeul van jewelste die smeuïger is dan een pot Calvé pindakaas op een warm terras. Het oude model als cabriolet blijft nog een tijdje in productie tot de lente van 2003.

Mercedes-Benz CLK 55 AMG (C209)

2002 – 2005

Een onverwachte concurrent van de BMW M3 (E46) is deze CLK55 AMG. Ja, de M3 is scherper en sportiever. Het is echter niet zo dat de CLK55 een rijdende panna cotta is. Sterker nog, er is wel degelijk sprake van een prettige balans. Een groot voordeel is de motor van de CLK55 AMG. Die is vele malen krachtiger onderin.

Om maar te zwijgen over de betrouwbaarheid. Dit zijn bijkans onverwoestbare blokken. In eerste instantie hadden CLK55 AMG’s twee pijpen aan de linkerkant. Later werd dat de kenmerkende dubbele duplex die we vandaag de dag nog associeren met AMG’s.

Mercedes-Benz CLK DTM AMG (C208)

2004 – 2006

Mercedes wist in 2003 wel hoe ze een feestje moesten vieren. In de Formule 1 kon Norbert Haug niet juichen (Schumacher reed toen alle records aan flarden). De CLK DTM AMG was er om het DTM-kampioenschap te vieren. Absolute grootheid Bernd Schneider won het kampioenschap en de eerste twee teams waren ook Mercedes. Leuk weetje: de halbzeitmeister was dat seizoen Christijan Albers, die toen een geweldig seizoen reed.

Dan de auto. De CLK DTM AMG is een bijzonder apparaat en meer dan alleen een speciaaltje met een badge, carbon spoiler en sportuitlaat. De motor is de V8 met compressor, in feite een opgefokt blok uit de SL55 AMG. In dit geval pompt deze er 582 pk uit en 800 Nm. Tegenwoordig vinden we dat vrij normale waarden bij een topuitvoering uit Duitsland, maar in 2004 was dit ongekend. Een supersnelle 911 Turbo had destijds slechts 420 pk, ter referentie. In 2004 werden de coupés gemaakt (100 stuks) en in 2006 volgden er nog 80 cabriolets. Ze waren krankzinnig prijzig en de absolute droombak voor als je Kim Dotcom heette.

Mercedes-Benz CLK 500 (C209)

2005 – 2006

In 2005 krijgt de gehele CLK range een facelift, dus ook de CLK met achtcilinder. Na de facelift kwam de CLK500 uiteraard terug. Een groot verschil is de transmissie, want je kreeg nu de veel modernere 7G-Tronic bak. Daardoor kon je 0,1 sneller de 100 km/u halen vanuit stilstand. Belangrijker zijn de vele centiliters die je aan brandstof kon besparen.

Mercedes-Benz CLK 55 AMG (C209)

2005 – 2006

De CLK 55 AMG keert eveneens terug. Deze maakt nog gebruik van de oude vijftraps transmissie. In deze periode nemen we daar nog genoegen mee, de tijd van DCT’s was namelijk nog niet doorgedrongen. Het faceliftmodel heeft altijd twee keer twee uitlaten. Althans, als het een coupé is, bij de cabriolet is het twee ronde pijpen links.

Mercedes-Benz CLK 500 (A209)

2006 – 2009

Wat? Een CLK 500 bóven een 55 AMG? Sind wir krank im Kopf? Nein! Een jaar later kwam er namlijk een CLK500 om de oude te vervangen. Er zijn geen grote uiterlijke wijzigingen. Maar de oude 5.0 V8 werd vervangen door een nieuwe 5.5 liter V8 met 388 pk. Kijk, dat is een lekkere upgrade. Daarmee is de CLK500 van na de zomer van 2006 zelfs ietsje sneller dan uitgaande CLK55 AMG. Raar maar waar.

Helemaal leuk is dat je gewoon een chique Elegance kon bestellen. Dus terwijl iedereen denkt dat je de CLK200 van je opa hebt geleend, kon je M3’s en 911’jes bijhouden. Hoe leuk is dat! Amerikaanse uitvoeringen heten overigens CLK550, wat het een stuk makkelijker maakt om de achtcilinder CLK-modllen uit elkaar te houden.

Mercdes-Benz CLK AMG DTM 6.3 (A209)

2007

Twee weetjes waar je niets aan hebt. De R63 AMG was de eerste straatauto die deze motor kreeg. En deze CLK DTM AMG was de eerste auto waarin de journalisten konden rijden om aan de motor te wennen. Een beetje anti-downsizing hadden we toen nog.

We gingen van een geblazen 5.5 V8 naar een grotere 6.2 V8! Dit blok, de M156, werd ontworpen door niemand minder dan Bernd Ramler, die ook de V10 uit de Carrera GT had ontworpen. Er zijn alleen trackday-versies van gemaakt, geen straatuitvoeringen om te verzamelen.

Mercedes-Benz CLK 63 AMG

2006 – 2009

Een gewone CLK die sneller is dan een AMG, dat kan natuurlijk niet. Daarom kreeg CLK AMG ook een flinke upgrade. De 5.5 liter V8 werd eruit gehaald ten faveure van de befaamde 6.2 V8 die Mercedes zoals welbekend de ‘6.3’ noemde. Grappig is dat: over het aantal cilinders liegt men nooit, maar die inhoud is minder relevant?

Qua vermogen is de CLK sterker dan de C63 AMG, maar minder krachtig dan de E63 AMG: 481 pk. Het leuke is dat de CLK 63 er heel erg anoniem uitziet. Een C200 Coupé in Almere Muziekwijk ziet er veel bruter uit. Je kon kiezen uit een Coupé of Cabriolet. Die laatste heeft nog altijd een bescheiden dubbele pijp links en is daardoor de meest ingetogen 6.2 liter AMG aller tijden:

Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series (A209)

2007 – 2009

Een BMW M3 E92 is leuk en aardig, maar dit is past echt dik. De auto maakte zijn debuut al op de internationale circuits. Het was namelijk de safetycar voor de F1. Het is een beetje een vreemde auto, want alles is kaal en gestript. Toch zijn de prestaties niet veel beter dan het reguliere model. De brede bodykit heeft de gewichtsreductie dus geen goed gedaan. Vergeet niet dat je naast minder luxe wel heel veel extra hardware kreeg als een bredere carrosserie, andere ophangingen, grotere remmen en meer verstevigingen.

Ook een CLK 55 AMG kopen? Check hieronder dan waar je op moet letten:

Weten hoe het is om een CLK achtcilinder te bezitten, check hieronder de Mijn Auto video met Mathijs en Martijn:

En check hier de rijtest met de CLK 63 AMG Black Series:

Meer lezen? Dit zijn 8 hardcore straatracers zijn nu ook youngtimer!