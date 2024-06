Moet Verstappen vechten voor de titel na de Grand Prix van Spanje?

Het volgende hoofdstuk in het boek dat het Formule 1 wereldkampioenschap van 2024 heet. Hoe vergaat het Verstappen in de Grand Prix van Spanje?

Het is weer spannend in de Formule 1! Het is heel bijzonder want niemand had dit zien aankomen bij de eerste races van het jaar. Red Bull ging daarin zo makkelijk naar de zege dat het seizoen een herhaling van 2023 leek te worden. En eerlijk is eerlijk, zelfs voor de grootste fans was dat nu niet bepaald enerverend.

Ferrari, McLaren en Mercedes hebben zichzelf echter verbeterd en zitten nu het kampioensteam echt dicht op de hielen. Perez kan het al niet meer bolwerken. Verstappen echter nog wel. Stiekem heeft hij ‘gewoon’ vijf van de acht races dit jaar gewonnen.

Gisteren in de kwalificatie werd Max achter opnieuw afgetroefd voor de pole position. Waarmee Max’ carrière meer lijk op die van Michael Schumacher dan die van Hamilton en Senna. Ook Schumi had meer zeges dan poles. Voegt VER vandaag weer een zege toe aan zijn palmares vanaf een plek anders dan P1 op de grid?

SPOILER ALERT

Volgens onze nieuwe opzet hieronder eerst de uitslag voor degenen die louter even willen kijken hoe het geëindigd is. Als je nog even wil genieten van een play by play, sla deze dan over en lees eerst het korte verslag daaronder.

Start

Norris komt matig van zijn plek en knijpt Verstappen af. Die lijkt echter alsnog de leiding te kunnen pakken aan de binnenkant van bocht 1. Maar dan komt Russell vanaf P4 als een duvel uit de doos. Hij pakt pardoes de leiding! Verstappen gaat wel naar P2, voor Norris.

Het duurt echter niet lang, het plezier van George. Mercedes heeft de snelheid niet. Het team vertelt Max dat dit een goed moment voor hem is om in te halen. En dat doet Max dan ook. Vervolgens is hij vrijwel direct uit DRS-range vertrokken, terwijl Norris klem zit achter zijn landgenoot. Valt het dan meteen weer in handen van onze held?

Mogelijk, want de concurrentie zit vooral zichzelf in de weg. De Ferrari’s raken elkaar. Sainz is bij de start voorbij gegaan aan Leclerc en die laatste is niet van plan dat te accepteren. De eerste pitstops volgen dan al snel, terwijl Magnussen een strafje krijgt voor een valse start.

Norris en Leclerc rijden langer door terwijl Verstappen al gepit is. Zij gaan zo even aan de leiding. Het wordt nu een strategisch spelletje met als grootste kanshebbers Verstappen en Norris. Als die laatste pit heeft hij nieuwere banden…Maar hij moet wel een heleboel jongens op het circuit inhalen die hem middels een undercut gepasseerd zijn.

Geniaal gevecht

Russell blijkt de hardste noot om te kraken voor Norris. George rijdt dan ook tweede. Er ontstaat dan een Arnoux-Villeneuve-Dijon-1979esque sequentie van inhaalacties. Russell verdedigt de binnenkant van de bocht na het rechte stuk. Norris kiest de buitenkant en laat de auto rond die van George rollen. Dankzij de grotere radius van de bocht kan hij meer snelheid meenemen en gaat er voorbij.

Maar dan snijdt NOR naar de binnenkant van de volgende knik en denkt RUS ‘anything you can do I can do better’. De volgorde wordt hersteld. Maar dan…Norris pakt een klein stukje gras mee, spreekt zijn nieuwere banden aan en gaat weer terug langszij. Het verschil met Max op dit moment: 10 seconden. Gaan we opnieuw een ontknoping zien waarbij NOR in de slotfase sneller is dan VER?

Finish

Max Emilian komt in de 45ste ronde binnen voor zijn tweede en normaal gesproken laatste stop. Hij gaat nu naar softs voor nog 21 ronden. De Macca is echter belachelijk snel richting het einde van deze stint op mediums zoals we al eerder gezien hebben. Russell en Sainz hebben hards gekregen van hun teams en die zijn extreem knaak zo blijkt.

Hamilton is daarom naar softs gezet en dat is een probleempje voor Norris. De veteraan kan daardoor binnen een pitstopwindow komen. Dat kan NOR niet gebruiken als hij aan het einde van de race Verstappen wil aanvallen. Dus komt hij binnen.

De stop is niet geweldig en het verschil naar Verstappen als NOR weer buiten komt acht seconden. Dat is dan weer minder. Het verschil in verser rubber is niet zo groot meer. Gemiste kans dunkt ons. En inderdaad. Dit keer geen bizarre finish. Max rijdt ‘m vrij eenvoudig naar huis. Norris komt nog wel wat dichter in de buurt maar echt spannend zoals in Imola en Canada wordt het nooit.

Hamilton haalt zijn teammaat nog in en wordt derde. De Ferrari’s zijn een beetje teruggevallen qua pace. Het was niet zo erg in Canada dit weekend, maar ze worden vijfde en zesde. En dat komt vooral omdat zowel Leclerc als Sainz het beter hebben gedaan dan Perez en Piastri dit weekend, die weer eens vermorzeld worden door hun overpresterende teammaten. Alpine mag in de handjes knijpen met een dubbele puntenscore. Vijf teams pakken dus samen alle puntjes.

Buiten de punten (en buiten zicht) rijdt Zhou voor het eerst dit jaar een degelijke race met P13 als resultaat. Niet om over naar huis te schrijven, maar wel beter dan teammaat Bottas die als zestiende finisht. Aston Martin moet zich echt een beetje zorgen gaan maken. Met Alonso en Stroll op een kansloze P12 en P14 gaat team groen duidelijk niet de goede kant op. Terwijl het circuit in Barcelona in ieder geval vroeger toch gold als een graadmeter voor de rest van het seizoen.

Dat seizoen gaat de komende weken keihard door met volgende week alweer Oostenrijk en de week erna de klassieker op Silverstone. Weer hele andere circuits, waar met name in Oostenrijk pure motorkracht en een gladde auto erg belangrijk is. Misschien iets voor Mercedes? We gaan het zien!