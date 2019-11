Koop dit circuit voor €20.000

Leuk voor Sinterklaas.

Als je een villa in Zandvoort koopt heb je een circuit in je achtertuin. Maar je kunt nog een stapje verder gaan door een circuit in je woonkamer te zetten. Dan moet je vandaag bij de veiling van RM Sotheby’s in Abu Dhabi zijn. Daar wordt namelijk een racebaan in schaal 1:32 aangeboden met alles er op en eraan.

Het miniatuurcircuit is 4,88 meter lang en 2,13 meter breed. De basis is gewoon hetzelfde als bij de racebanen van bijvoorbeeld Carrera: twee autootjes (in dit geval een Ferrari en een Mercedes, dan zit je in ieder geval goed in 2021 als Hamilton fan) kunnen het tegen elkaar opnemen. Het verschil is alleen dat hier met veel oog voor detail een heel realistisch ogend circuit van is gemaakt. Inclusief paddocks, gevulde tribunes, Heineken-reclame, bandenstapels en noem het allemaal maar op. Dit alles maakt dat het heel mooi speelgoed is.

Het was natuurlijk te verwachten, maar duur speelgoed is het ook: de inschatting is dat de racebaan tussen de €18.000 en €28.000 op moeten brengen. Dit bedrag zal overigens wel naar het goede doel gaan, dus daarmee is deze aankoop toch goed te praten.

De racebaan is gebouwd door het Amerikaanse Slot Mods Raceways. De opdrachtgever was niemand minder dan de Formule 1. Ze hebben de baan tijdens het seizoen van 2018 meegesleept naar iedere Grand Prix om de gasten in de Paddock Club te vermaken. Volgens RM Sotheby’s hebben dan ook al verschillende coureurs en andere prominente figuren gebruik gemaakt van de baan. Al met al genoeg reden om hebberig te worden.