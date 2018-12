Koop dit Gorinchemse pand met Vanquish in z’n mancave

Een merkwaardige combinatie van oud en nieuw.

Het is best verfrissend om tussen alle nieuwe, peperdure huizen door af en toe ook eens aandacht te schenken aan een pand dat al eeuwenlang op zijn benen staat. Dankzij een oplettende lezer kunnen wij voor de verandering eens een historisch, monumentaal pand op je bord plaatsen. Dit grachtenpand in Gorinchem is echter niet alleen interessant vanwege zijn rijke historie, maar ook vanwege zijn garage, waarin momenteel een aantal smaakvolle auto’s schuilen.

Bij het lezen van het woord ‘grachtenpand’ denken wij direct aan een rits huizen in de gordels van de hoofdstad, maar Nederland heeft uiteraard veel meer steden en dorpen waar dergelijke panden te vinden zijn. Het huis waaraan wij nu aandacht besteden staat in Gorinchem, en wel in het specifiek langs de Appeldijk. De grond waarop het huis is gebouwd diende in 1633 als locatie voor de enige tegelbakkerij van het vroedschap, maar in de jaren daarna zou het terrein voor een aantal wijd uiteenlopende zaken worden gebruikt. Nadat de tegelbakkerij er vertrok kwam het oorspronkelijke huis er terecht, alvorens het huis o.a. kortstondig werd veranderd in een hotel en daarna enkele jaren als winkel door het leven ging.

Door de jaren heen zijn er talloze aanpassingen gedaan aan het historische pand, dat halverwege de jaren ’90 pas weer fungeren kon als huis. Tegenwoordig heeft het huis twee woonlagen, waarin liefst negen kamers te vinden zijn. In totaal beschikt het huis, dat een woonoppervlakte van 305 vierkante meter heeft, over vijf slaapkamers.

Ondanks het feit dat er nog verschillende aspecten van het huis kunnen dienen als regelrechte tijdmachine, vinden we naast het huis een nette carport, met daarnaast weer een ‘mancave’. In deze mancave staat momenteel een Aston Martin voor een groot logo van de Britse sportwagenfabrikant. Wanneer je besluit het huis (voor een nog onbekend bedrag) te kopen, kun je er alles in kwijt. Volgens de verkoper is er ruimte voor drie auto’s, dus de keuze is aan jou.

Met dank aan Michiel voor de tip!