Leeuwarder villa van 1,4 miljoen heeft een ruime garage

Eindelijk eens een smaakvol stulpje.

Fundablog is weer terug van weggeweest en deze keer belanden we in de meest eigenzinnige provincie van Nederland: Fryslân. Heel diep hoeven we niet in de uithoeken van het landsdeel te duiken. Sterker: in de hoofdstad van Friesland vinden we deze waanzinnig gave blokkendoos. De villa is, zo blijkt uit de foto’s, perfect voor de autoliefhebber. Onder het huis bevindt zich namelijk een fatsoenlijke garage.

Hoewel het huis wat ons betreft perfect is voor de welvarende petrolhead, is een beetje respect en/of liefde voor het water ook niet misplaatst. De villa ligt direct aan de Himpenser Wielen, een vaarwater waarmee je relatief eenvoudig terecht kunt komen op de betere Friese meren. Het is dan ook geen verrassing dat de villa een eigen aanlegsteiger heeft.

Voor wat betreft de garage blijft er eveneens weinig te wensen over. Waar je vanaf de straat via een oplopende loopbrug bij de voordeur geraakt, is de garage juist te bereiken via een aflopende hellingbaan. Positief feit: deze hellingbaan is zelfs verwarmd, een handig kenmerk dat met name in de winterse maanden van pas kan komen. De garage zelf, die 12 bij 12 meter is, biedt plaats aan zes auto’s. Momenteel vinden we er een verouderde Panamera en een MINI in, maar de volgende eigenaar kan hem uiteraard opvullen met zijn eigen collectie. Op dezelfde verdieping vinden we tevens een fitnessruimte, een sauna en een bioscoop.

De rest van het huis is voorzien van minstens zulke luxe voorzieningen. De in totaal 500 m2 grote villa heeft een flinke woonkamer, een liftschaft, een uitgebreide keuken en een centraal stofzuigsysteem. De villa heeft 15 kamers, waarvan er 4 bedoeld zijn om in te slapen. Voor wie interesse heeft, hebben we slecht nieuws: de villa is inmiddels verkocht onder voorbehoud voor 1,4 miljoen euro.

Met dank aan Roderick voor de tip!