“Porsche Taycan is nu al uitverkocht”

Het gaat goed met de zaken.

Nu de meeste gevestigde autofabrikanten zijn begonnen met het leveren ofwel het produceren van hun volledig elektrische auto’s, krijgen consumenten eindelijk meer keuze in deze nog vrij nieuwe markt. Met deze ontwikkeling kunnen geïnteresseerden langzaam maar zeker hun horizon verbreden, ver weg van het beduidend kleine groepje EV’s dat momenteel verkrijgbaar is in Nederland . Echter, nu blijkt dat een van de nieuwkomers, de Porsche Taycan, hoogstwaarschijnlijk al is uitverkocht.

Althans, dit beweert de president en CEO van Porsche Noord-Amerika tegenover CNET. Volgens de Duitser is de Taycan buitengewoon goed ontvangen. Zo goed zelfs, dat de eerste volledig elektrische auto van het Duitse sportwagenmerk al dusdanig veel is gereserveerd, dat de kans bestaat dat Porsche de eerste reeks van de Taycan direct heeft uitverkocht. Hoewel Zellmer geen exact cijfer wilde noemen, wist hij wel met een ander geven op de proppen te komen. Zo zei Zellmer: “If all the people [who preordered] buy this car, then we are sold out for the first year.”

Voor Porsche lijkt het dus vrij simpel te zijn. Als iedereen die de auto gereserveerd heeft ook daadwerkelijk doorgaat met zijn aankoop, dan heeft Porsche alle productieslots van het eerste jaar vergeven is de Taycan, voorlopig, dus uitverkocht.

Dit was overigens niet het enige goede nieuws dat Zellmer kon delen, want volgens de topman hoeft ‘zijn’ merk ook niet bang te zijn voor het idee dat enkel Porsche-kopers de Taycan zullen aanschaffen. Integendeel, momenteel komt ongeveer de helft van alle reserveringen van klanten die nog nooit eerder een Porsche hebben gehad. Grappiger nog is het feit dat het meerendeel van deze reserveerders vandaag de dag hun boodschappen doen in een Tesla. Het lijkt er dus op dat Porsche inderdaad een gedeelte van de Tesla-kopers weg heeft weten te lokken, maar de harde kern zal ongetwijfeld blijven plakken. Overigens heeft de Volkswagen Group straks ook nog de e-tron GT in zijn gamma, om nog meer en beter te kunnen concurreren.

Beeld: Porsche Taycan in camouflagekostuum, via @wolfssjrd