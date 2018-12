Treur niet om deze verlaten Lancia Delta HF Integrale Evo

De auto dient namelijk een hoger doel.

Natuurlijk is je eerste reactie om je tranen te bedwingen, wanneer je een relatief zeldzame Lancia Delta HF Integrale Evoluzione in een staat als deze ziet. Natuurlijk wil je direct uitvliegen naar Hong Kong om aldaar de schijnbaar verloren Italiaan een reddende arm aan te reiken. Natuurlijk heb je daar hoogstwaarschijnlijk geen tijd of geld voor over. Nu, komt dat even goed uit. Het is helemaal niet nodig om deze gehomologeerde sportieveling van de dood te redden.

Is er dan iemand die deze Lancia in zijn garage heeft gezet om hem over een periode van enkele maanden grondig te restaureren? Nee, ook dat is niet het geval. De Evoluzione is namelijk uitverkoren voor zeer nobel doel: namelijk het uit de brand helpen van soortgelijke Delta’s die zich in twijfelachtige staat bevinden. Jawel, de straatversie van het iconische rallykanon waarover je ogen momenteel glijden is heus een donorauto!

De iconische Italiaan is recentelijk door Michael Tracy, de broer van Jalopnik-schrijver en Jeep-fanaat David Tracy, gespot en daarna geplaatst op Instagram. De auto is bedekt onder een flinke laag stof en mist verschillende onderdelen, die hoogstwaarschijnlijk al zijn verkocht aan andere Delta-eigenaren.

De reden waarom de Delta HF Integrale Evoluzione in kwestie niet meer rijden kan, is niet bekend. We gokken erop dat de motor, of een ander essentieel, kostbaar onderdeel van de aandrijflijn het heeft begeven en de eigenaar heeft besloten zijn bezit stukje bij beetje te verkopen. Dit schijnt een heuse trend te zijn in China. Door de grootte van de automarkt en de hoge interesse in oude Europese modellen zijn er daar duizenden klassiekers in verschillende stages van verval. De Lancia waaraan we nu aandacht besteden kan, mits in redelijke staat, gemakkelijk meer dan 50.000 euro opleveren.