Volkswagen komt met wéér een nieuwe crossover

Het zal toch niet.

Met de interesse naar crossovers op een hoogtepunt is het logisch dat automerken massaal inzetten op het ontwikkelen van dergelijke modellen. Volkswagen maakt het wel heel bont op dit gebied en probeert ieder denkbaar niche op te vullen. Vandaag blijkt dat het merk bezig is met wéér een nieuwe crossover.

Volgens WardsAuto is het de Spaanse fabriek in Landaben, nabij Pamplona, die het nieuwe model voor zijn rekening mag nemen. Dit is dezelfde fabriek waar momenteel de Polo en T-Cross worden gebouwd. De optelsom is dan ook eenvoudig gemaakt: de derde auto die in deze fabriek geproduceerd zal worden, wordt een auto van vergelijkbaar formaat – al is niet duidelijk of de auto boven of onder de T-Cross gepositioneerd zal worden. Wellicht arriveert hij in de vorm van de Taigun (zie foto), een concept dat een half decennium geleden werd onthuld.

Hoewel details over het nieuwe model vooralsnog schaars blijken, schijnt het om een sportieve crossover voor stadsgebruik te gaan. Het ligt in de lijn der verwachting dat de auto ook als hybride en met een volledig elektrische aandrijflijn geleverd zal worden.

De fabriek waar het derde model in de loop van 2021 in productie zal worden genomen, pompt dagelijks bijna 1.500 auto’s uit de deur. Dit jaar zal de totale productie ruim boven de 300.000 stuks uit moeten komen, als alles volgens plan verloopt. Met het vooruitzicht van een nieuw model mag de fabriek 50 nieuwe werknemers aannemen. Momenteel werken er ongeveer 5.000 mensen.