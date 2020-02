Koop een gekloneerde Mustang, financier een gevangenis

Buitenkansje.

De autoriteiten van het pittoreske Pottawatomie County, Oklahoma, niet te verwarren met die in het pittoreske Pottawatomie, Kansas, hebben iets leuks in de aanbieding voor fans van yank tanks. Je moet dan wel een beetje een liefhebber zijn die waarde hecht aan puike hardware en een goed verhaal. Als je er zo eentje bent die nerveus wordt van wat weggekraste VIN-nummers hier of daar, dan kan je beter wegklikken.

Het aanbod bestaat namelijk uit zes auto’s van wijlen Kermit Milburn. Deze advocaat die zijn naam deelt met een bekende kikker bestal zichzelf in 2016 van het leven. Kort daarvoor was de strafpleiter tegen de lamp gelopen toen hij zijn auto’s bij een veiling in Indianapolis van de hand probeerde te doen. Dat op zich is geen misdaad, maar net doen of het ekte ekte Shelby’s zijn terwijl dat niet zo is geldt in ‘Murica als high crimes.

De auto’s in kwestie betreffen twee Ford Mustang Boss 302’s uit 1970, een Shelby GT500 Convertible uit 1970, een ‘halve’ Shelby GT500 uit 1970, een ‘gewone’ Mustang Convertible uit 1970 en een Ford Mustang GT met Shelby goodies uit 2006. We schrijven hier dus ‘Shelby’, maar het zijn waarschijnlijk dus fake taxi’s Shelby’s. Zeker is dat alle units inmiddels (wederom) een nieuw VIN-nummer gekregen hebben, dit keer officieel uitgegeven door de powers that be.

Je kan tot 8 februari een bod uitbrengen op de auto’s, die sinds de dood van Kermit in 2016 stil hebben gestaan in een opslag, via deze website. De opbrengst gaat ironisch genoeg naar de instanties waar Kermit mogelijk zo tegenop zag: de openbare aanklager en de lokale gevangenis. Life is pain. Maar plaveit Kermits pain het pad naar jouw persoonlijke gain?