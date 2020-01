Ford Mustang níet de populairste Shelby

De Mustang heeft immers geen hoge zit en delft daarom het onderspit. Tegenover de F-150...





Werkpaard of sportauto?

Wanneer je al jaren en jaren dezelfde auto blijft verkopen en het succes ook maar niet wil stoppen, ga je vanzelf een keer een opvallend project doen met die auto. Bewijsstuk nummer één: de Ford F-150 SVT Lightning uit 1999. Stop eens bijna 400 pk in de dikke V8 die de F-150 sowieso aan boord heeft, maar dan in de versie met korte wielbasis. Een bumperset maakt het geheel af: het is een bijzonder ding om te zien.

Om nog maar te zwijgen over wat Dodge een paar jaar later deed: die pakten ook de korte versie (of optioneel de lange versie, maar de korte versie is de bekendste) van de RAM, en lepelden er de welbekende 8.4 liter V10 uit de Dodge Viper in. Zowel de F-150 SVT Lightning als de Dodge RAM SRT-10 staan absoluut niet onder het kopje ‘redenen waarom de Ford F-150 en Dodge RAM zo populair zijn’, maar gaaf zijn ze allebei.

How dare you?!

Dat kan echt niet meer in deze tijden, toch? Als je dan een dikke V8 in een truck stopt, maak er dan een diesel of dikke trekschuit van. En als je lol wilt trappen, dan neem je een F-150 Raptor: de praktische vierdeurs versie met een iets meer verantwoorde 3.5 liter EcoBoost V6. Als je heftig V8-spul van Ford wil hebben, moet je misschien eens een Mustang overwegen.

En toch is de hoop niet verloren voor die selecte groep mensen die een F-150 met rauwe, V8-power wil. Een Mustang is gaaf, maar als je de gaafste Mustang wil dan ga je naar het ‘echte’ Shelby (die van bijvoorbeeld deze Mustang, waar al werd uitgelegd dat de ene Shelby de andere niet is). Datzelfde geldt voor de F-150. Shelby bemoeit zich nog steeds met de truck en dat betekent dat je de ‘sportversies’ gewoon met V8 kunt krijgen. Je kunt kiezen uit de dubbele cabine met vier deuren (crew cab) en de tweedeurs versie met korte wielbasis. Ook kun je kiezen uit de standaard Shelby met 400 pk of de krankzinnige Super Snake met 781 pk(!).

F-150 vs Mustang

Dan nog is zo’n supertruck ronduit debiel. Een nicheproduct pur sang. Helemaal de F-150 Super Snake met korte wielbasis: wie wil er nou rondrijden in een 781 pk sterke, onpraktische versie van de F-150 die met zijn lage bumpers niet het terrein in kan en met zijn opzichtige bodykit en Shelby strepen absoluut cartoonesk is? Een leuke imagebuilder, maar het is niet meer dan dat. Het is een tussendoortje in Mustang-succes.

Of toch niet? Tegen onze Engelse naamgenoten zegt Shelby (en dat is, wederom, de tuner uit Las Vegas) dat ze het juist moeten hebben van de F-150. Ze verkopen geen in massa geproduceerde auto’s, maar als je kijkt naar aantallen is de vraag naar de F-150 groter. De F-150-tot-Mustang-ratio was ongeveer 70/30. De vraag naar de F-150 is groter dan Shelby had verwacht en daarmee op berekend was.

Goed, het gros zal de minst onbehoorlijke zijn: die 400 pk sterke Crew Cab. Dat Shelby echter niet haar grootste succes haalt uit de Mustang, dat is opvallender. En goed, stiekem is het ook wel heel leuk, die snelle pickups volgens het klassieke recept.