‘Bugatti werkt aan voordeligere auto’

Een Bug voor de 'gewone' man?

Nee, zover zal het niet komen. Bugatti is én blijft een automerk voor de elite. Voor de mensen met harde pegels die zich geen zorgen maken om tienduizenden euro’s aan onderhoud te betalen. Of het merk eeuwig onbereikbaar blijft is nog maar de vraag. Het huidige gamma, dat welgeteld bestaat uit één model, is op z’n mist mager te noemen.

Jarenlang sprak men over een nieuw model naast de Veyron, destijds het vlaggenschip van Bugatti. De geruchtenmolen draaide volle toeren, maar ook daar kwam uiteindelijk een einde aan. De geruchtenmolen wordt nu nieuw leven ingeblazen. Het is Automobile Magazine dat het bericht naar buiten brengt dat Bugatti overweegt met een nieuw model te komen. Een medewerker beroept zich op een anonieme bron bij de Volkswagen Groep.

Bugatti zou bezig zijn met het ontwikkelen van een 2+2 hybride. Dit model zou onder de Chiron worden geplaatst en een voordeliger prijskaartje krijgen in vergelijking met het vlaggenschip. Volgens de bron moet dit niet alleen een project van Bugatti worden, maar moeten andere merken binnen de Volkswagen Groep ook gebruik kunnen maken van het platform. Denk aan een ander exclusief merk zoals bijvoorbeeld Lamborghini.

De naam ‘Atlantic’ wordt genoemd voor de nieuwe Bugatti. Precies, een naam die eerder door het merk werd gebruikt voor de Type 57. De auto zou DNA delen met de Lambo Nuova E-spada. Die laatste naam is weer een knipoog naar de Espada (rijtest), een vierpersoons coupé van de Italiaanse autofabrikant.

Voor nu nemen we de berichtgevingen met een korreltje zout. Het is echter niet ondenkbaar dat exclusieve autofabrikanten de portfolio willen uitbreiden met gloednieuwe modellen in combinatie met vooruitstrevende technieken. Gebruik daarbij een naam uit het verleden en het is opeens nog historisch verantwoord ook.