Opgefriste Cayenne Turbo E-Hybrid is de sterkste ooit

Met de opgefriste Cayenne Turbo S E-Hybrid win je elk stoplichtsprintje.

De Porsche Cayenne van de huidige generatie (de PO536) is nog niet zo heel geleden voorzien van een facelift. Porsche koos er voor om de SUV en de Coupé tegelijkertijd te voorzien van een nieuwe snoet.

Wel was het motorengamma beperkt, zeker omdat de gewone Cayenne (V6) en Cayenne S (V8) niet heel populair zullen zijn in Nederland. Iedereen gaat voor de e-Hybrid plug-in hybride. Je hebt met de e-Hybrid

Nu is er een nieuw topmodel in de vorm van de opgefriste Cayenne Turbo E-Hybrid. Dat is de opvolger van de Cayenne Turbo S E-Hybrid. Er nu (nog) geen S-model. Dat is eigenlijk ook niet heel erg nodig, want man-oh-man wat een lekkere specificaties heeft dit model.

Meer vermogen en koppel

Het is net als voorheen een combinatie tussen de bekende 4.0 V8 biturbomotor en een elektromotor. Die laatste is aanzienlijk sterker dan voorheen en levert nu precies 176 pk (130 kW). De achtcilinder is ook herzien en levert nu precies 599 pk. Het systeemvermogen is 739 pk en het maximale systeemkoppel bedraagt 950 Nm.

De prestaties zijn daardoor bijna komisch te noemen. De standaardsprint die niemand doet, maar waar iedereen over praat is in 3,7 seconden achter de rug. Die andere puur academische waarde – de topsnelheid – bedraagt 295 km/u.

Aan de andere kant is de auto milieuvriendelijker dan ooit. Niet alleen is de elektromotor krachtiger, ook de accu is groter. Deze heeft nu een capaciteit van 25,6 kWh.

Vroeger voldoende voor een BMW i3 of Renault Zoe, tegenwoordig dus de capaciteit van en performance-hybride. Rijd je enkel en alleen op de accu, dan is het mogelijk om 82 puur elektrische kilometers af te leggen.

Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé GT-pakket

Je kan de nieuwe Cayenne Turbo E-Hybrid bestellen als SUV en als Coupé. Als je voor de Coupé gaat, kun je optioneel kiezen voor het ‘GT-pakket’. In principe heb je dan de opvolger van de Cayenne GT Turbo te pakken. Alle hardwae en software is sportiever afgesteld als je het GT pakket kiest.

Ook ligt deze 10 millimeter dicht op de grond. Speciale 22 inch GT Design-velgen zien standaard, evenals keramische remmen als PDDC én achterwielbesturing. Deze versie is ook fractioneel sneller. Van 0-100 km/u accelereren is gedaan in 3,6 tellen terwijl de topsnelheid 305 km/u bedraagt.

De Cayenne Turbo E-Hybrid met GT-pakket kun je verder herkennen aan de neuspartij met zwarte accenten. Bijzonder woordje ‘neuspartij’, hier in de provincie is dat toch een coke-party maar dat terzijde.

Aan de andere kant zal de ambitieuze nachtapotheker items als zwarte wielkastverbreders, carbon spoiler en dak plus een titanium sportuitlaatsysteem wel kunnen waarderen.

Goed nieuws voor de liefhebbers van paardenkrachten, want Porsche gaat de Cayenne Turbo E-hybrid ook in Nederland leveren. In november van dit jaar is de marktintroductie. Prijzen worden te zijner tijd bekend gemaakt.

Waarschijnlijk zal het prijsverschil tussen de Cayenne S en deze Turbo E-Hybrid niet heel erg groot zijn, vanwege het bijzondere BPM-stelsel in Nederland. Zie het als een geste naar de echt rijke mensen van het land, zodat die nog eventjes kunnen genieten van een V8.

