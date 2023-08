Taxateur staat op voor vergoeding voor waardevermindering

Kun je naast de reparatie ook nog een schadevergoeding krijgen voor waardevermindering? Ja, dat kan.

Als jij een boompje raakt met je Peugeot 206 die op een goede dag 1.000 euro waard was, en jij krijgt er nog 750 euro voor terug van de verzekering, dan ben jij een tevreden persoon. Die Peugeot eindigt dan waarschijnlijk op de sloop want total loss en jij hebt een mooi startbudget voor een nieuwe auto. Bij auto’s van een wat hoger kaliber werkt het anders. Zo blijkt uit een verhaal van taxateur Bolsenbroek & Partners.

Schade toekennen

Het verhaal in kwestie omvat een Lamborghini Aventador. In eerste instantie is er niks aan de hand en is de situatie vergelijkbaar met het Peugeot-voorbeeld uit de eerste alinea. De persoon in de Aventador werd van achter aangereden door een Suzuki Alto met forse schade als gevolg. Geeft niks, want na het netjes afhandelen en de verzekering van de Alto die moest opdraaien voor de kosten, is er 81.000 euro betaald om de Aventador te repareren. Uitgekeerd door de verzekering.

Waarde

Waar het een moeilijk verhaal wordt is bij de waardevermindering. Want ook al is de auto hersteld, een schadeverleden blijft altijd aan een auto kleven. Bij een auto van het kaliber Aventador kan dat de waarde fors verminderen en exclusieve autodealers menen zelfs vaak auto’s met herstelde schade nooit in hun inventaris op te nemen. Voor de eigenaar is dus die 81.000 euro de vergoeding voor de gereden schade, maar níét voor de toekomstige verkoop van de auto. Daar kan je ook nog eens tienduizenden euro’s mislopen vanwege de schadehistorie van de auto. En dat voor een ongeluk dat niet jouw schuld was.

Waardebepaling

De verzekeraar kende geen extra geld toe aan de Aventador-eigenaar, dus schakelde laatstgenoemde Bolsenbroek in. Die tonen aan dat het qua wetgeving een vreemde situatie is. Er is wel een officiële richtlijn voor waardevermindering, maar die is al jaren niet meer herzien en is bovendien niet van toepassing op auto’s die duurder zijn dan 90.000 euro. De waardebepaling in dit geval staat dus nogal vrij voor interpretatie en de verzekeraar koos voor ‘niet uitkeren’. Bolsenbroek hekelt het feit dat verzekeraars altijd menen dat de klant centraal staat, maar hier ineens niet. Zij deden onderzoek bij 18 marktexperts en trokken een gemiddeld bedrag van 44.000 euro uit dat onderzoek. Dat zet Bolsenbroek neer als de extra schade die de Aventador heeft opgelopen na het ongeluk.

Rechtszaak

Bolsenbroek brengt deze casus naar de verzekeraar en die negeert het volledig. Dus zit er niks anders op dan een dagvaarding. De verzekeraar in kwestie negeert ook alles waarvoor ze voor het gerecht worden gesleept. Het resultaat is daarom dat de verzekeraar nu zonder verweer opgedragen wordt om 48.728 euro uit te keren. Dat was genoeg voor de verzekeraar om ineens wakker te worden en met grof geschut te komen. Bolsenbroek geeft echter niet op en weet aan de juiste touwtjes te trekken, wat ervoor zorgt dat het verschuldigde bedrag alsnog aan de Lambo-eigenaar wordt betaald.

Klant centraal

Het gaat Bolsenbroek niet eens om even duidelijk maken dat zij in een rechtszaak de hogere hand hadden: het gaat de taxateur om het eerlijk zijn tegenover de klant. Die dus wel degelijk recht heeft op een extra uitgekeerd bedrag voor waardevermindering na een supercar-crash. Vooral dat wil de taxateur duidelijk maken met deze casus. Met een duidelijke ondertoon: laat je niet naaien. (via Bolsenbroek & Partners)