Leuk en overbodig: Volvo EX30 Cross Country

Een off-road versie van een SUV: Volvo doet dat gewoon met de EX30 Cross Country uit deze test.

De reguliere EX30 heeft Volvo Nederland zeker geen windeieren gelegd. Er kwamen al meer dan 11.000 elektrische EX30’s op kenteken. De EX30 Cross Country lijkt dan een logisch vervolgstap, maar tegelijkertijd is het niet de meest logische auto voor de Nederlandse markt.

Cross Country en Nederland

Al in 1997 lanceerde Volvo de eerste V70 Cross Country en het recept veranderde sindsdien niet. Een Cross Country staat iets hoger op de wielen en heeft wat carrosserie-aanpassingen die de terreinwaardigheid verhogen. Licht offroad werk, dik besneeuwde wegen of gravelpaden gaat een Volvo Cross Country niet uit de weg. Punt is alleen: wanneer had jij voor het laatst dit soort omstandigheden in Nederland?

Alle Cross Country aanpassingen zijn voor ons platte en dichtgebouwde land tamelijk nutteloos, maar gelukkig ziet het er wel geinig uit. De EX30 Cross Country heeft een duidelijk ander front dan de normale versie, met onder meer een voorbumper met topografische kaart voor de Kebnekaise regio in Arctisch Zweden. De kaart is uitgevoerd in mat zwart, passend bij de matzwarte onderbumper en skidplaten in het grijs.

Aan de zijkant springen de wielkastverbreders op met 19″ Cross Country velgen in mat zwart. Ook aan de achterzijde gaat Volvo door met de stemmige zwarte kleur: de achterbumper heeft CROSS COUNTRY opschrift en in de achterklep is er een mat zwart inzetstuk te vinden.

Iets ander onderstel offert wat range

Om de offroad kwaliteiten te verbeteren heeft de Volvo EX30 Cross Country een 19mm grotere grondspeling, doordat Volvo grotere wielen monteerde. Tegelijkertijd werd het onderstel voor 8% zachter en achter 13%. Samen met wat minder stijve stabilisatoren zou de EX30 Cross Country de wielen wat meer aan de grond moeten houden.

Uit het 69 kWh NMC nickel manganese cobalt accupakket weet Volvo 425 km range te halen, dat is 25 km minder dan de reguliere EX30 met deze aandrijflijn. Snelladen kan met 153 kW en dan is in theorie de accu in 26 minuten weer vol van 10-80%.

Alleen als AWD

De Volvo EX30 Cross Country is er voorlopig alleen als vierwielaandrijver met twee motoren. Onlogisch is het niet, hoewel menige fabrikant (waaronder Volvo) ook SUV’s bouwt met tweewielaandrijving.

Het betekent wel dat de EX30 Cross Country nogal een potente jongen is. De twee motoren leveren gezamenlijk 428pk en 543 Nm. Op het ijsmeer kon ik het niet verifiëren tijdens de test, maar in principe sprint de Volvo EX30 Cross Country hiermee in 3.6s naar de 100. Overigens verliest de Volvo EX30 best wat sprintcapaciteit als de SOC (acculading) daalt. In de praktijk met deze Twin Motor Performance, zoals die officieel heet, niet echt een probleem, maar met de mindere goden in de EX30 range wellicht wel.

Geen extra ruimte, nog steeds wat kaal interieur

Met een paar wielkastverbreders wordt de EX30 niet opeens een ruimtewonder. De EX30 is 20 cm korter dan een EX40 en dat merk je met name op de achterbank. Voorin zit je prima, de bagageruimte van 318 liter is OK. Dat maakt de EX30 Cross Country dus zeker geen volwaardige gezinsauto.

De minimalistische interieurstyling moet ook je ding zijn. Een display voor je neus zit er niet, daar zit de soundbar. In de deuren hoeven dus geen speakers, wat extra ruimte voor de deurvakken oplevert. Heel veel knoppen zijn er ook niet te vinden op het dashboard, dus je zult veel, heel veel via het centrale display moeten doen. Theoretisch is het net zo handig én veilig, maar in de praktijk kan het ergernis opleveren.

De materialen zijn veelal van gerecyclede oorsprong en in mijn ogen is niet iedere combinatie even goed gelukt.

Glijden op het ijs

Tijdens de test van de reguliere Volvo EX30 Twin Motor Performance in de bergen rond Barcelona, vond ik die niet altijd overtuigen. Ondanks het surplus aan vermogen bleek de EX30 een beetje een brave hendrik.

Alsof Zweden alleen maar op ijs en sneeuw rijden, leek de EX30 Cross Country zich best goed te voelen op het ijs. Uiteindelijk kunnen de elektronische nannies niet helemaal uit, maar ze sloegen ook weer niet alles dood.

We reden met banden met spikes op een ijsmeer in de buurt van Lulea. Dat zijn nogal bijzondere en ook weer on-Nederlandse omstandigheden. De truc onder dat soort gladde omstandigheden is om de grip op de vooras goed te managen en de kont goed te zetten.

Rustig een bocht inremmen en gebruik maken van het momentum van de koets. Enigszins onverwacht wilde de EX30 Cross Country dan best lekker roteren. Niet geheel onverwacht liet het ESP daarna geen volwaardige drift toe, zeker niet als de bochten wat krapper werden. Uiteraard is het geen ramp, op de openbare weg doe je dat toch bitter weinig. Voor Nederland is wellicht belangrijker dat drempels met een hogere koets altijd wat makkelijker kunnen worden genomen.

Conclusie Volvo EX30 Cross Country test

Van de reguliere EX30 zijn er ook twee achterwielaangedreven versies met prijskaartjes van 35 en 40 mille. De EX30 Cross Country is er alleen als Twin Motor Performance – Ultra en daarmee loopt de prijskaartje fors op. Met een prijs van € 52.995 komt het er op neer dat je maar 2 mille betaald voor de Cross Country aankleding en onderstel. Toch lijkt met dat een brug te ver voor de Nederlandse koper, dus laten we hopen dat Volvo ook andere versies van de EX30 Cross Country gaat aanbieden.