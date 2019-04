De Terminator heeft Volkswagen nog gewaarschuwd

...maar ja, luisteren ho maar.

Vleesgeworden Hummer H1 Arnold Schwarzenegger is een man die ook na zijn 70ste tot de verbeelding blijft spreken. De bodybuilder die filmster en daarna politicus werd is bezig aan zijn tweede lever en zijn vierde leven, namelijk dat van activist voor een ‘schonere toekomst’. Onlangs praatte Arnie met Autobild en daar kwamen de nodige boude uitspraken en interessante anekdotes uit voort. Een bloemlezing.

Meest interessant is waarschijnlijk Arnie’s ontboezeming over zijn meeting met Martin Winterkorn in 2012. Winterkorn was toen nog CEO van VAG en de T-800 snorde hem op in Zwitserland om de honcho een voorstel te doen. Naar eigen zeggen bood Arnie aan om PR voor Volkswagen te doen, mits het merk bereid was om zwaar in te zetten op EV’s. Het leek de ijzertiller namelijk een geweldig idee dat Volkswagen de elektrische auto naar het volk zou brengen. Doch Winterkorn wees dit eervolle voorstel keihard af. Hij had andere plannen, zo liet hij Conan de Barbaar weten.

Toen in 2015 vervolgens dieselgate in volle hevigheid losbarstte, moest Arnold naar eigen zeggen nog even terugdenken aan dat momentje. Dat waren dus de andere plannen kennelijk, zo schampert hij nu, alvorens te suggereren dat Tesla wellicht niet eens bestaan had als VAG mee was gegaan met zijn plannetje. Tsja, we zullen het nooit weten. De toekomst staat immers nooit vast.

Schwarzenegger heeft zijn liefde voor EV’s echter nooit opgegeven. Hij laakt de leiders van de Duitse auto industrie, die volgens hem een totaal gebrek aan Führungskompetenz etaleren. Altijd een beetje eng als een machtige Oostenrijker zo’n woord gebruikt maar goed, het is wat het is. De Duitsers lijken nog steeds in te willen zetten op het idee dat diesel ook schoon kan zijn. Volgens de Gouvernator is dat ronduit een lachertje. Hij vermoedt dat de Chinezen de Germanen op deze manier de kaas van het brood zullen eten. Ook al omdat de Porsche Cayenne Hybrid van zijn vriendin maximaal twintig kilometer ver komt op stroom in plaats van de beloofde vijftig kilometer. Schon wieder verarscht!

Op de kritiek dat sommige dinosauriërs überhaupt niet zitten te wachten op elektrische auto’s, geeft rasoptimist Arnold aan dat we met zijn allen gewoon mensen moeten motiveren om voorop te lopen, om deel uit te maken van een beweging die de wereld redt. Dat mensen het geluid van een Porsche zullen missen snapt hij wel, maar zijn eigen Hummer H1 heeft hij met liefde om laten bouwen tot een elektrogebakje. Dat geluid van die dieselmotor stoorde hem alleen maar. Plus hij heeft nu 500 pk tot zijn beschikking in plaats van 220 stuks. Dat zijn gainz waar je niks tegenin kan brengen.