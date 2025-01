Van welke voetballer is deze überfoute G63?

Deze G63 heeft 900 pk en een oranje interieur.

Als je op wil vallen met een G-Klasse moet je alles uit de kast trekken tegenwoordig. Met een standaard G 63 AMG val je niet meer op en met een getunede G-Klasse ben je ook niet uniek. Als je écht op wil vallen moet je voor de meeste extreme Brabus G-Klasse gaan: de G900 Rocket Edition.

Zoals de naam al zegt heeft de Rocket Edition 900 pk, en 1.250 Nm aan koppel. Daarvoor hebben de mannen uit Bottrop het hele blok verbouwd: de 4,0 liter V8 is opgeboord naar 4,4 liter en voorzien van talloze upgrades, inclusief grotere turbo’s.

Qua uiterlijk is Brabus helemaal op de Mansory-toer gegaan, met een tamelijk genânte spoiler op het dak, enorme wielkasten en luchthapper op de motorkap waar je u tegen zegt. Vanbinnen is het ook feest met een volledig oranje interieur.

Wat verder opvalt aan dit exemplaar is het (tijdelijke) Hongaarse kenteken. Toevallig zagen we eerder deze maand al een Abt RS7 op Hongaars kenteken, die eveneens in Tilburg was gespot. Het lijkt er dus op dat deze auto van dezelfde eigenaar is, namelijk Virgil Misidjan. Die speelt voor een Hongaarse club.

Met een Rocket Edition hoef je niet bang te zijn dat al je collega-voetballers er ook een kopen, want hier zijn er maar 25 van gebouwd. En zelfs met een Hongaars kenteken is dit een hele dure auto. Als we rekenen met de Hongaarse btw van 27% heeft deze auto minstens zes ton gekocht. Zónder bpm…

Met deze zeldzame (en zeldzaam foute) G-Klasse pakt @ecnerualcars deze week de Spot van de Week. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek! We hebben een mooie Autoblog-pet of -muts naar keuze voor de winnaar. Met dit weer adviseren we de muts.

Bekijk alle foto’s van deze G-Klasse op Autoblog Spots!