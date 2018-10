Kijk, 2019 wordt een topjaar voor youngtimers

Goedkoop de bink uithangen doe je straks in één van deze 16 toppers!

Het is nog hartstikke lekker weer buiten, maar de winter en het nieuwe jaar staan voor de deur. Een nieuw jaar betekent automatisch een hele hoop nieuwe auto’s die in aanmerking komen om als youngtimer te rijden. Zoals elk jaar geven we je een flink aantal leuke voorbeelden. Het nadeel is overigens dat je met een youngtimer wel merkt dat je in een veel oudere auto rijdt. Met deze opties beperk je dat enigszins, want ze komen over een paar maanden pas in aanmerking voor de youngtimer status.

Wat is het?

Een heuse Mitsubishi Grandis. Voor de voortplant-vaardige vader die wél een Espace wil, maar niet zijn ANWB-abbonement moet uitbreiden.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het is een Japanse mensen-vervoerder waar je niet meteen slaap van krijgt. In zijn soort een heel keurige zevenzits MPV die er best cool uitziet. Voor een MPV.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Allemaal hebben ze de 2.4 motor onder de kap. Niet een bijzonder blok, maar voldoet prima. Er waren drie uitvoeringen, ga echter voor de ‘Intense’, daar zaten de meeste spulletjes op.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Voor 2.000 euro heb je een leuke vakantie-auto, voor het dubbele een exemplaar waar je nog jaren plezier van zult hebben.

Wat is het?

De Peugeot 407 SW, een Break-variant van Peugeots middenklasser die geen ‘Break’ heet.

Wat is er zo bijzonder aan?

Value for money. Ze staan echt voor dumpprijzen te koop. Het zijn stiekem ook erg prettige auto’s. Bijna net zo comfortabel als een Citroën C5, maar veel stabieler en strakker. Ook heb je altijd een gigantisch glazen dak. De meeste 407’s zijn bijzonder compleet uitgerust.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Een XS 2.0 is prima, een 2.2 is nog fijner. De 1.8 is net even te licht voor de auto. Diesels worden in rap tempo geëxporteerd. Sowieso even dit aankoopadvies checken.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Tussen de 2.000 en 3.000 euro heb je behoorlijk wat keuze.

Wat is het?

De Opel Astra (H), de derde generatie Astra. Een soort gesneden halfje casino-brood. Je weet ook niet waarom, maar geregeld neem je het mee.

Wat is er zo bijzonder aan?

Om met de heren van Jiskefet te spreken: ham en eieren. De Focus was de beter rijdende auto, de Golf gevoelsmatig een hoogwaardiger product.

Welke uitvoering moet ik nemen?

De Astra Stationwagon in Cosmo uitvoering en 2.0T motor. Dan heb je alle mogelijke opties in het interieur en 200 pk onder de rechtervoet. Niemand die het doorheeft, dus een zuivere sleeper!

Wat kost een redelijk exemplaar?

Voor drie mille heb je een keurige 5-deurs met 1.6 motor en airco. Dikke uitvoeringen doen maximaal 7.000 euro.

Wat zijn het?

De Volvo S40 (sedan) en V50 (stationwagon). Een compacte Volvo op Ford basis die hoog in de markt gepositioneerd werd.

Wat is er zo bijzonder aan?

Je hebt schijnbaar alle Volvo-eigenschappen in een redelijk compacte auto. De zitpositie is uit de kunst. Dankzij het Focus-onderstel is de Volvo V50 een fijne metgezel, alhoewel de nadruk véél meer op comfort ligt dan bij de Focus.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Zo’n T5 is gaaf, maar verwacht geen Focus ST-rijervaring. De gewone vijfcilinder klinkt goed en is dorstig, maar valt qua prestaties een beetje tegen. De basismotor in dit geval dus: een 1.8 met 125 pk. Genoeg voor de dagelijkse kilometertjes.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Voor vier tot vijfduizend euro is er voldoende keuze.

Wat is het?

Ford Focus (DA3), de beste reden om géén Opel Astra of Volkswagen Golf te kopen, eigenlijk.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het rijden. Elke Ford Focus heeft een prettige stuurinstallatie, geweldig onderstel en een fijne bak. Ook als het niet om sportief rijden gaat, het is gewoon een uitstekend rijdende auto.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Een standaard 1.4 rijdt al uit de kunst, de 2.0 nog iets beter. De 1.6 is gewoon goed voor dagelijks gebruik. De diesels zijn overigens het fijnst en bijzonder zuinig, zonder kunstmatige ingrepen.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Voor 4.000 euro heb je een prachtig exemplaar.

Wat is het?

Een Seat Ibiza Cupra (6L), de heetste Ibiza.

Wat is er zo bijzonder aan?

Rappe Ibiza’s zijn traditioneel leuker en (véél) sneller dan de Polo’s waar ze op gebaseerd zijn. Deze Ibiza met 180 pk is niet anders.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Er waren er twee! Een 180 pk benzine en eentje met een 160 pk 1.9 TDI. Ondanks dat die diesel serieus krachtig en behoorlijk zuinig is, moet je voor de 1.8T benzine gaan.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Zo rond de 5.000 euro.

Wat is het?

Een GTI van de vijfde generatie Volkswagen Golf.

Wat is er zo bijzonder aan?

Met deze Golf haalde Volkswagen eindelijk weer zijn oude niveau. De Golf III en Golf IV waren aardige auto’s, maar episch slecht als GTI, echt een schande voor de eens zo legendarische badge.

Welke uitvoering moet ik nemen?

De enige keuze die je hebt is tussen een handbak of DSG. Ondanks dat de DSG in zijn soort goed schakelt moet je altijd voor de handbak gaan. Past het beste bij de auto. 17″ rijdt overigens prettiger dan de optionele 18″ wielen.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Vermijd fout getunede GTI’s en uitvoeringen met discutabele verfraaiingen. GTI’s moeten zo origineel mogelijk zijn, ook voor de restwaarde wel zo handig. Voor 5.000 heb je een gare GTI, voor 9 mille komen de mooie exemplaren in beeld. Daar tussenin zit niet veel soeps, eerlijk gezegd.

Wat is het?

De Land Rover Discovery 3. Een vrachtwagen die je gek genoeg mag rijden met je B-rijbewijs. Het model ónder de Range Rover, terwijl de Discovery toch echt groter is.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het is één van de weinige SUV’s waarbij ‘sport’ compleet over het hoofd is gezien. Het is de ultieme auto voor als je ook maar ergens in de wereld moet zijn. Voldoende vlot, zeer terreinwaardig, uiterst comfortabel en het ziet er geweldig cool uit.

Welke uitvoering moet ik nemen?

De 2.7 diesel. Dan moet je echter wel je een tweede hypotheek afsluiten voor de wegenbelasting. Een 4.4 benzine kan ook, klinkt nog iets beter zelfs, maar is zéér dorstig en nauwelijks sneller in dagelijks gebruik.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Een Discovery 3 V8 benzine met een ton op de klok doet nog vrolijk 12.000 euro, maar een diesel met het viervoudige op de klok pik je voor 4 mille op.

Wat is het?

BMW 1 Serie (E87), een BMW voor de prijs van een Golf, die voor BMW net zo duur was om te bouwen als een 3 Serie.

Wat is er zo bijzonder aan?

De auto heeft achterwielaandrijving. Voor de purist is dat de meest perfecte layout. Voor de hatchback koper niet.

Welke uitvoering moet ik nemen?

De 120i of de 120d zijn veruit de fijnste 1 Series die je in 2004 kon kiezen. De 116i is te langzaam voor de BMW-badge. Om een beetje geld te verdienen aan de 1 Serie, was de auto extreem kaal uitgerust. Let op of alles erop zit wat je wenst. Oh, en die runflats wisselen voor normale banden is een zegen voor het rijcomfort.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Zo tussen de 6-8 mille heb je een keurige 120i met wat opties en 150k op de klok. Voor de helft heb je een diesel met wat meer kilometers.

Wat is het?

Cadillac SRX, de eerste ‘Premium Softroading Crossover’ voordat ALLE merken dit soort auto’s gingen maken. De SRX koppelt de voordelen van een SUV aan die van een stationwagon. Schromelijk en schandalig onderschatte auto.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het rijdt uit de kunst, bijna als een grote stationwagon (wat het feitelijk ook is), maar je hebt wel een fijne zitpositie en enigszins grote bodemspeling. Voor zijn soort is het ook een fraaie auto.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Let op: de 3.6 zescilinder was er met enkel achterwielaandrijving! Ga voor een AWD variant, je gaat ook niet vegetarisch eten bij de McDonald’s. De 4.6 Northstar V8 is een epische motor en kan met het juiste onderhoud erg lang mee. Brengt ook een beetje karakter wat past bij de Cadillac SRX.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Voor 6 mille heb je een achterwielaandrijver met dik 2 ton op de klok. Voor 10.000 euro scoor je een 4.6 met AWD en minder kilometers. Dit zijn geen gewilde auto’s, dus houd ze in de gaten en check hoe lang ze in de verkoop staan. Een goede deal moet zeker mogelijk zijn.

Wat is het?

Subaru Legacy B4 3.0 R Spec. B, een Impreza voor volwassenen.

Wat is er zo bijzonder aan?

De layout. Een atmosferische drieliter zescilinder boxer. Vierwielaandrijving. Speciale wielophanging met Bilstein dempers. Dit is gewoon een Porsche 911 Carrera 4S met sedan-koetswerk!

Welke uitvoering moet ik nemen?

De Spec B bezorgt de auto meer scherpte zonder dat het comfort erg heel erg onder lijdt. Altijd doen dus.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Voor 10.000 heb je een pareltje.

Wat is het?

Audi A6 (C6), Audi’s kiloknaller in het E-Segment.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het was de eerste A6 waarmee Audi meer dan de concurrentie kon aangaan met de BMW 5 Serie en Mercedes-Benz E-Klasse. Toegegeven, beide concurrenten waren niet op de top van hun kunnen op dat moment.

Welke uitvoering moet ik nemen?

In 2004 waren er niet zo veel modellen, dus de keuze voor vroege exemplaren is beperkt. Qua benzine is de 2.4 de meest verstandige keuze, zij het een niet al te snelle. Maar die 3.0 TDI past perfect bij de Audi A6. 225 pk, 450 Nm, quattro vierwielaandrijving: nog steeds zijn dit uitstekende reisauto’s.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Voor 8-10 mille heb je een fraai exemplaar. Ga altijd voor een A6 met originele wielen, uitlaten en dergelijke.

Wat is het?

De Mercedes-Benz CLS (C219). Een stijlvolle E-Klasse voor de betere GSM-specialist, succesvolle shoarmaboer en universele garagehouder.

Wat is er zo bijzonder aan?

Dat koetswerk. Het is een E-Klasse, maar dan met zoveel meer allure, panache en emotie. Oh, achterin is er nauwelijks hoofdruimte.

Welke uitvoering moet ik nemen?

De CLS 350 is meer dan voldoende met 272 pk, de CLS 500 biedt met 306 pk niet eens zo heel veel meer (op koppel na). De CLS 55 AMG is episch, maar lastig te vinden.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Het kost je slechts 10.000 euro om CLS-chauffeur te worden. Maar de nettere CLS’en vind je vanaf 15.000 euro.

Wat is het?

Chrysler 300C (LE), een Hot Rod koetswerk op een antiek E-Klasse chassis.

Wat is er zo bijzonder aan?

Een van de weinige keren dat retro-design wél werkt. Het was de renaissance van de klassieke, stoere Amerikaan. Een Yank om trots op te zijn.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Als het puur om het uiterlijk gaat: de 2.7 is eigenlijk snel en dorstig zat. De 3.5 is fijner vanwege het extra koppel, met name onderin. Maar bij deze auto hóórt gewoon die Hemi V8. Die zescilinders zuipen óók als een malle, dus ga voor de Hemi. Je gaat ook niet naar een prostituee voor een knuffel en een goed gesprek.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Voor 6 mille vind je 300C’s in ‘smoezelige’ staat. Voor 10.000 euro heb je een absoluut pronkstuk.

Wat is het?

Een Maserati Quattroporte van de M139-generatie. De auto waar Maserati een zeer welkome comeback mee maakte.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het is in feite een Ferrari met vier deuren. Zeker qua onderhoudskosten, afwerking en elektronica. Qua prestaties val het erg tegen, eigenlijk. Het klinkt geweldig en op de juiste weg en het juiste moment is er niets dat in de buurt kan komen.

Welke uitvoering moet ik nemen?

In 2004 was er maar eentje en die was niet best. Maar hey, leer ermee omgaan. Het is nooit gezegd dat puristen, kenners en merkfanatici het makkelijk hebben.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Voor 15.000 euro heb je een matig exemplaar dat voor 5.000 aan onderhoud heeft om als redelijk bestempeld te kunnen worden. Wil je er geen werk aan hebben? Voor 20.000 euro kun je een aardige Quattroporte krijgen. Houdt er rekening mee dat je nog veel, heel veel kwijt gaat zijn aan onderhoud.

Meer lezen? Check ook de youngtimers die we vorig jaar aanbevolen.