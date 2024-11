EV-subsidie in België stopt eerder vanwege bijzondere reden

Wie nog wat korting wil op een EV wil met Vlaamse platen moet opschieten.

Het kan binnenkort gaan veranderen, maar voorlopig mogen EU-landen zelf bepalen wat ze met de subsidie op EV’s doen. Zo kun je in België €5.000 EV-premie krijgen op een nieuwe elektrische auto zolang deze niet meer dan 3.500 kilo weegt, maximaal €40.000 kost (de Spectre hierboven valt dus af) en je er tenminste drie jaar mee gaat rijden. Op tweedehands EV’s die niet duurder zijn dan €60.000 kun €3.000 staatscenten krijgen. Daar komt snel verandering in.

Ik heb het gemist (wellicht door de Amerikaanse verkiezingen), maar blijkbaar heeft Vlaanderen een nieuw parlement. Deze nieuwe raadsleden stemden om de EV-subsidie in België eerder stop te zetten. Een grote meerderheid stemden voor en dus stopt de premie eerder.

Waarom de EV-premie eerder stopt

Het bijzondere aan deze keuze van het nieuwe parlement is dat de verkoop van nieuwe EV’s verrassend goed loopt. Voor zo’n 70 miljoen euro is er het afgelopen jaar subsidies aangevraagd bij onze zuiderburen. Dat is drie keer zoveel als het vorige parlement had begroot.

Overigens geven de nieuwe Vlamingen die het voor het zeggen hebben, niet direct aan wat de reden is. Als de EV-verkopen goed lopen (al dan niet door de premies), dan is dat als modern politicus toch een goede zaak? Wellicht haalt de premie nu zoveel uit de staatskas dat de Vlamingen het wel welletjes vinden.

Wanneer stopt de EV-subsidie in België?

De premie zou lopen tot 31 december. Dat verplaatst naar 22 november. De Vlaamse overheid verwacht dus nog heel wat in die laatste maand. Je hebt nog wel tot 31 december de tijd om je verkoopovereenkomst te laten zien, maar dan moet je de auto dus vóór 22 november besteld hebben.

Zorg er dus voor dat je als EV-geïnteresseerde Vlaming voor die datum een besluit hebt genomen en je auto hebt gekocht. Daarna kun je nog een paar duizend euro ophalen bij de staat. Prima bonus om de feestmaanden mee in te gaan.

