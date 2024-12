Koop jij deze speciale Ferrari Testarossa van Wibi Soerjadi?

Soerjadi heeft smaak.

We kennen Wibi Soerjadi als Nederlands’ bekendste pianist, als Dinsey-fanaat, maar ook als autoliefhebber. Zo bezit hij een aantal Rolls-Royces om zijn oprit sneeuwvrij te maken, waarvan er eentje ooit in vlammen opging. Daarnaast wisten we dat hij een echte Ferrari Testarossa Monospecchio had. Had inderdaad, want de auto hierboven is die van Soerjadi en staat nu op Marktplaats.

In de jaren ’80 werkte Ferrari aan het nieuwe model. Een medewerker las een stuk over nieuwe wetgeving in Europa met betrekking tot het zicht naar achteren. Hij dacht te lezen dat via de buitenspiegel het volledige achterzicht moest worden geboden. DE slimmerik bedacht een hoger geplaatste spiegel waarmee je net over de auto heen kon kijken. Voor Ferrari erachter kwam dat dit helemaal niet hoefde, was de productie van 1985 al in volle gang. Een jaar later kwam de spiegel naar beneden en voegde Ferrari een extra spiegel toe.

De Ferrari van Soerjadi

De Testarossa kreeg van Ferrari een 4.9 liter V12 middenmotor met 390 pk aan vermogen. Deze power gaat via een vijftraps handbak naar de achterwielen. De topsnelheid bedroeg bij de levering 285 km/u en de 0-100-tijd was 5,8 seconden. Hopelijk is daar nog genoeg van over.

De Testarossa van Soerjadi is zo’n Ferrari uit 1985 met maar één spiegel. Dit maakt hem extra begeerlijk voor verzamelaars. De auto werd op 24 januari 1985 geleverd bij een dealer in Milaan. Het is dus zelfs een van de eerste Monospecchio’s. In 1996 haalde Soerjadi de Ferrari naar Nederland.

Unieke Testarossa

Negentien jaar hield Soerjadi, de Ferrari Testarossa in bezit. Daarna ging de ‘roodkop’ naar een andere collectie. De onbekende verzamelaar liet de Ferrari spuiten in het traditionele ‘Rosso Corsa’ om hem eruit te laten zien zoals ie in de showroom in Milaan was. Dat kostte € 15.000,-. In oktober vorig jaar is de bijna 40 jaar oude Ferrari onderhuids gecheckt. Hierbij zijn de distributieriemen en spanrollen vervangen en is de motor van top tot teen nagelopen.

De jaren ’80 klassieker is nog wat specialer. Naast de titel Monospecchio is dit ook een zogenoemde ‘Monodado’. Dit wil zeggen dat ie 16-inch wielen heeft met een enkele wielmoer in plaats van de originele wielen met vijf moeren. Deze wielen bracht Ferrari pas in 1988 naar de Testarossa.

Prijs van de Ferrari van Soerjadi

De Ferrari Testarossa Monospecchio die ooit in het bezit was van Wibi Soerjadi staat nu te koop bij Carrosso Classic- & Sportscars in Oldemarkt. Er staan momenteel ruim 97.000 kilometers op de teller. De autodealer vraagt € 159.500,- voor de Testarossa. En nu nog eentje vinden om er samen met je broer twee te kopen. Wat dacht je van deze 512 TR Modificata van HooG Selections.