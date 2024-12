Mazda 3 (BP) 2019 – heden occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Mazda 3 (BP) 2019 – heden.

De Mazda 3 is inmiddels toe aan zijn vierde generatie. De auto volgde in 2004 de Mazda 323 op. Vlak daarvoor was het merk met de nieuwe Mazda 6 voor het eerst afgestapt van de type aanduidingen met drie cijfers (323, 626, 929).

Slimme marketingtruc natuurlijk, want met alleen een nummer moet je de merknaam er wel bij zeggen natuurlijk. Waar je met Golf of Mégane meteen weet wat er bedoeld wordt, wordt je bij de 3 en de 6 gedwongen om er Mazda voor te zeggen. Slimme jongens daar in Hiroshima.

De eerste generatie van de Mazda 3 stond op een Ford platform. Hetzelfde platform als bijvoorbeeld de Ford Focus en de Volvo S40. Motorisch kiest Mazda overigens al bij generatie 1 voor eigen benzinemotoren. Altijd eigenzinnig natuurlijk.

De tweede generatie had nog altijd een Ford platform en was technisch zeer nauw verwant aan generatie 1. De derde generatie kwam in 2013 en introduceerde de Kodo designtaal van bijvoorbeeld de Mazda CX-5 en de Mazda 6 voor de Mazda 3. In deze generatie ook voor het eerst de atmosferische Skyactiv motoren. Geen kleine turbotorren, maar relaxte grotere atmosferische motoren dus.

In 2019 komt alweer de vierde generatie. Die krijgt de code BP mee. Hij komt nog altijd met die grotere atmosferische motoren. Zo is ie er in eerste instantie met een 122 pk en een 150 pk sterke 2.0 SkyActiv-G motor, een 180 pk sterke mild hybrid SkyActiv-X en een 116 pk sterke diesel waar een jaar later al weer afscheid van wordt genomen. In 2021 krijgen de motoren allemaal een mild hybrid configuratie en de SkyActiv-X krijgt er 6 pk bij.

De Mazda 3 is een betrouwbare auto, maar toch hebben we het internet afgestruind om alle aandachtspunten op een rij te zetten om aan te denken als je een Mazda 3 (BP) 2019 – heden occasion wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Mazda 3 (BP) 2019 – heden wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich in orde, maar loop toch even door de lijst met Mazda 3 (BP) 2019 – heden problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Om te beginnen is de Mazda 3 er in twee smaken. Een sedan en een hatchback. Het merendeel van het aanbod in ons land is een hatchback, maar voor de liefhebber zijn er zeker sedans te vinden. Zo’n 22 procent van het huidige occasionaanbod is een sedan.

Loop wel even een rondje rondom de auto voor beschadigingen. We komen meldingen tegen van een vervormde tankklep, doe die dus even open. Ook loszittende deurrubbers komen we online tegen. Allemaal relatief makkelijk op te lossen, maar beter voor aankoop van je Mazda 3 occasion regelen natuurlijk.

Van binnen is de auto zeker niet krap, maar twee pubers in een groeispurt achterin is wellicht niet het beste idee. Ook met een kinderzitje in de isofix is het behelpen. De deuren gaan eigenlijk niet ver genoeg open om comfortabel bij je kind te kunnen. Ons advies is als je kinderen nog in een stoeltje zitten, dat stoeltje mee te nemen naar de proefrit in je Mazda 3 occasion. Weet je meteen of het past en lukt of niet.

Qua bagageruimte is het een beetje een open deur dat een Sedan zijn beperkingen kent, maar goed dat zie je ook terug in de aantallen natuurlijk. Dan hebben we het over de toegang naar de bagageruimte, de kofferbak zelf is ruim. Steeds minder merken voeren dan ook een sedan in het aanbod.

De stoelen worden als goed ervaren, maar hou in je achterhoofd dat het Japanse merk niet altijd rekening houdt met lange mensen zoals wij. Iedereen boven de 1,85 meter die zich wel eens in een Mazda MX-5 met stalen klapdak heeft proberen te vouwen begrijpt meteen wat ik bedoel. Langere bestuurders klagen nog weleens bij de Mazda 3 dat de stoelzittingen te kort zijn. Nu ben ik zelf niet extreem lang, maar zeker niet klein. Voor mij biedt het genoeg steun. Maar ben je langer dan 1 meter 90 probeer het dan goed uit voor je de Mazda 3 occasion aanschaft.

Let ook even op het materiaal in het interieur. We komen klachten tegen over snel slijtende inlegstukken, versnellingspoken en sturen. Ook de transparante glaasjes die voor de meters en het head-up display zitten zijn kwetsbaar. Check dat dus goed.

Onderstel

Als we kijken naar het onderstel valt het op dat veel eigenaren het onderstel als stevig bestempelen. Het merk heeft de auto als echte rijdersauto willen bestempelen. Jinban Itta noemt de marketingafdeling dat. Oftewel “man en paard” moeten één zijn. Nou het zal allemaal wel, check gewoon hoe het rijdt bij de proefrit, bij hobbels kan de achteras als hard overkomen.

Die harde achteras is dan weer een voordeel met een aanhanger of caravan. Met een stevige 70 kilogram kogeldruk hangt blijft de achterkant op hoogte. Overigens kunnen we ons voorstellen dat het de beleving op drempels niet persé prettiger maakt. Maar goed, hoe vaak per jaar rij je met een caravan? Voor die paar keer per jaar is het wellicht handiger om naar het normale weggedrag te kijken.

Aandrijflijn

Standaard heeft de Mazda 3 eeen handgeschakelde zesversnellingsbak. Optioneel is er ook de mogelijkheid om voor een zestraps automatische versnellingsbak te kiezen. We rijden vandaag met de handbak, die lekker pittig en direct schakelt.

Elektronica

Het infotainment systeem heeft geen touchscreen en kan alleen bediend worden met de draaiknop in de middenconsole. Vooral voor Apple Carplay en Android Auto is dat wel even wennen, maar het werkt eigenlijk vrij goed. Probeer het wel uit, we zijn inmiddels zo gewend aan aanraakschermen dat het een afknapper kan zijn voor je Mazda 3 occasion.

De adaptieve cruise-control kan op de nodige kritiek rekenen. Het systeem wordt omschreven als onrustig. Hij kan zomaar plotseling remmen omdat de auto voor je te dichtbij komt. Er is een update voor de adaptieve cruise-control beschikbaar om daar wat rust in te brengen. Wel even uittesten hoe triggerhappy het systeem in jouw Mazda 3 occasion is. Anders even checken of de update is uitgevoerd.

We komen online tegen dat bij aankoppeling van een caravan of aanhanger het dode-hoek waarschuwingssysteem die aanhanger steeds ziet. Irritant natuurlijk, maar niet echt iets aan de hand. Mocht het je teveel in de weg zitten kun je het i-ELOOP systeem van de auto opnieuw in laten stellen. Dan is het opgelost.

Als je Mazda 3 occasion is voorzien van de 360 graden camera, kijk dan even of je het zicht rondom voldoende vindt. We komen wat opmerkingen tegen over het zicht op de hoeken van de auto, daar waar je het liefste het meeste wil zien natuurlijk.

Motoren

Als we kijken naar de motoren, dan zien we de befaamde Skyactiv motoren van Mazda. Bij Mazda geen kleine turbotorren, maar gewoon een relatief grote motor die zo efficiënt is gemaakt (volgens Mazda) dat hij een gunstig verbruik en uitstoot heeft. Daardoor heeft de motor een lekker smeuïg karakter, al trekt hij zeker de klinkers niet uit de straat. Er was helemaal in het begin van deze generatie nog een 3 met een dieselmotor te krijgen, maar die is snel uit het aanbod verdwenen. Dat wordt zoeken als je die persé wil. Op dit moment vinden we slechts één Mazda 3 diesel in het occasion aanbod op Marktplaats.

De SkyActiv-X motor was nieuw voor de Mazda 3. Het hele idee erachter was dat deze motorisering gebruik maakt van zelfontbranding net zoals een dieselmotor dat doet. Idealiter is de motor zo zuinig als een diesel, maar met de voordelen van een benzine. Daarvoor moet je wel toeren maken. De motor is atmosferisch dus pas boven de 4.000 toeren komt er echt gang in. Dat is echt wel anders dan we bij andere merken en motoren zien. Vergt een andere mindset.

Voor die SkyActiv-X motor worden ook wel schokjes en hikjes gemeld bij optrekken. Na een flink aantal kilometers lijkt dat te verdwijnen. Ook een update van de software lijkt te helpen. Nou hebben de meeste Mazda 3 occasions de nodige kilometers op de teller, maar probeer het wel even uit.

De SkyActiv-X motor is net als de rest vanaf 2021 een mild hybrid, maar waar de vermogens bij de andere motoren gelijk bleef, heeft de SkyActiv-X motor er 6 pk bij gekregen en werd hij gelijk iets zuiniger.

De SkyActiv-G motor lijkt af en toe last te hebben van vibratie. De oorzaak daarvan is de cilinderuitschakeling die de motor op twee cilinders laat draaien. Die vibratie verdwijnt ook weer gewoon, niets om je bovenmatig zorgen over te maken dus. Overigens is ook hier een update voor beschikbaar.

Benzine

SkyActiv-G 2.0 liter 122 pk (tot 2021)

e-SkyActiv-G 2.0 liter 122 pk (mild hybrid) (vanaf 2021)

e-SkyActiv-G 2.5 liter 140 pk (mild hybrid) (vanaf 2024)

e-SkyActiv-G 2.0 liter 150 pk (mild hybrid) (vanaf 2021)

SkyActiv-X 2.0 liter 180 pk (mild hybrid) (tot 2021)

E-SkyActiv-X 2.0 liter 186 pk (mild hybrid) (vanaf 2021)

Diesel

SkyActiv-D 1.8 liter 116 pk (tot 2020)

Aanbod Mazda 3 (BP) 2019 – heden op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Mazda 3 (BP) 2019 – heden is er volop te vinden. Op moment van schrijven vinden we zo’n 123 occasions op Marktplaats.nl. Dat begint bij een knalrood exemplaar met de 180 pk sterke 2.0 e-Skyactiv-X mild hybride aandrijflijn. Deze hatchback heeft al 220 duizend kilometer ervaring en is te koop voor 14.940 euro. De duurste is een hagelnieuwe Mazda 3 hatchback met de 186 pk sterke 2.0 e-Skyactiv-X motor. Deze mild hybrid haal je op voor 43.389 euro.

Voor het totale aanbod van de Mazda 3 (BP) 2019 – heden kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met een Mazda 3 2.0 Comfort Sedan uit 2022 en die mochten we lenen bij Mulder Mazda in Barendrecht.