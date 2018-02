Koopje: ‘Bullit’ Dodge Charger met een indrukwekkend cv

Muscle in zijn puurste vorm.

Muscle cars lijken tot een uitstervend ras te behoren. @willeme vertelde jullie laatst over de Amerikaanse prijzen van een Dodge Challenger. Waarom hebben we die niet in Nederland? Simpel, vanwege onder andere de hoge CO2 uitstoot zouden de belastingen de auto totaal onaantrekkelijk maken. Een Ford Mustang krijgen we bijvoorbeeld wel, maar met een V8 kost die meer dan 100k. Jammer, want het ‘bang for your buck’-concept was elders altijd populair. Nederland bewijst dat als je niet de ‘buck’ krijgt, de ‘bang’ tegenvalt en het ineens niet een goede deal is tegenover bijvoorbeeld een Porsche 911.

Terug naar het onderwerp. We schrijven 1966 als de opa van de Challenger wordt gepresenteerd, de Charger. Niks CO2 regels, gewoon een retedikke 8.2 liter V8 voorin gooien, plus een sierlijke, maar toch heel Amerikaanse carrosserie. Of je er nou fan van bent of niet, dit is een muscle car pur sang. Met net geen 90.000 verkochte exemplaren was het geen beperkt verkrijgbare auto en echt baanbrekend snel was hij ook niet. Een grote V8 was standaard in die tijd. De Charger heeft echter toch vrij snel een klassiekerstatus gekregen, mede dankzij de films en series waarin hij een rol speelde. Denk bijvoorbeeld aan The Dukes of Hazzard, of Bullitt, waarin hij samen met een Ford Mustang Fastback een dijk van een achtervolgingsscène neerzette. De wereld was lovend over de auto.

In Europa zijn de kansen dat je een Charger kunt bezitten iets kleiner. Echter is hier een optie: Silverstone Auctions uit het Verenigd Koninkrijk verkoopt een zwart exemplaar, die opvalt vanwege de ‘Bullitt-spec’. Let wel: dit is zelf gedaan, dit is niet de echt gebruikte auto uit de eerdergenoemde film. Toch heeft deze Charger andere bijzonderheden: zijn eigenaren.

Hij is namelijk in Amerika bezit geweest van Bruce Willis. Toen hij de auto niet meer hoefde, is hij overgekocht door niemand minder dan Jay Kay. De leadzanger van Jamiroquai komt vaker voorbij met zijn imposante collectie, met onder andere een welbekende paarse Lamborghini Diablo. Oké, eerlijk is eerlijk, deze bezit hij niet meer.

Terug naar zijn Charger: JK heeft er het nodige aan gedaan om hem te laten lijken op het exemplaar uit Bullitt. Denk hierbij aan de black-on-black configuratie, de strakke leren stoelen en de chromen velgen. Tel hierbij een motorrevisie op en voor bijna 30 ruggen heeft de Charger de nodige liefde gekregen om die grote V8 weer lekker te laten schreeuwen.

Men verwacht een bedrag van tussen de 50 en 60 duizend pond. Klassiekers gaan vaak voor meer onder de hamer, dus relatief gezien is dat een hele strakke prijs. Want mensen die dat bedrag stukslaan op een BMW 5-Serie kunnen niet zeggen dat ze een film-replica bezitten die van zowel Bruce Willis als Jay Kay is geweest. Graaf wat ponden uit je portemonnee en ga ervoor: je zult eigenaar zijn van een unieke auto.