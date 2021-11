Moet je een Alpine A110 wel nieuw kopen?

De vernieuwde Alpine A110 is vergeleken met concurrentie helemaal niet zo duur. Als occasion is de Alpine A110 nog een stukkie betaalbaarder, maar kan het uit?

Alpine heeft de A110-familie nogmaals uitgebreid én vernieuwd. Naast de normale, Première (inmiddels niet meer verkrijgbaar), Pure, Légende en S heb je nu ook een GT, die een beetje van alles heeft. Je kunt zo de Alpine iets luxueuzer, sneller of een beetje van beide maken. Het basisrecept blijft echter hetzelfde: een lichte sportauto die volgens velen één van de beste sportwagens van het moment is. De 1.8 liter turbomotor uit een Mégane RS levert 252, 292 of 300 pk en dat is meer dan zat voor een auto die alles van 1.080 tot 1.120 kg weegt.

Prijzen

Het nieuwe aanbod kent een vanafprijs van 68.990 euro voor de basisversie en upgraden naar de GT kan voor ongeveer 10.000 euro. De snelste is de A110S, die kost 83.290 euro. Leuk, maar je moet je wel voorstellen dat het alweer een paar jaar geleden is dat de A110 op de markt kwam. Heeft het afschrijvingsmonster inmiddels een betere deal? Wij gingen op zoek naar de goedkoopste Alpine A110 occasion op Marktplaats.

Goedkoopste Alpine A110 occasion

Dat is het bovenstaande grijze exemplaar. In theorie lijkt het allemaal niet zo speciaal. Grijs is niet de mooiste kleur voor de A110 en het is ook geen Légende, GT, Pure of wat dan ook. ‘Gewoon’ een A110 uit 2019, dus ongeveer twee jaar oud. Er zijn een paar redenen waarom dit alsnog een goede deal kan zijn.

Uitrusting

Een reden is bijvoorbeeld dat de eerste eigenaar van deze geïmporteerde Alpine A110 occasion uit 2019 een prima setje opties heeft verzameld. PDC met achteruitrijcamera, bijvoorbeeld. Naast grotere 18 inch velgen, metallic lak en voor de nerds een leuke: het Alpine Telemetrics-pakket, met van die leuke grafiekjes die je ook in een Nissan GT-R vindt. Sowieso is een Alpine A110 goed aangekleed vergeleken met de écht lichtgewicht concurrenten (denk Lotus Elise of Alfa Romeo 4C), maar daar wordt het toch even iets minder spartaans van.

RaceChip

Een tweede reden is performance. Want deze Alpine A110 occasion zou dus 252 pk moeten leveren, maar hij levert iets meer. 305 pk en 400 Nm, om precies te zijn. Dat is met dank aan een RaceChip GTS Black computer die middels eenvoudige chiptuning meer kracht uit het blok tovert. Ook een gasrespons-regelaar van RaceChip moet voor een leukere ervaring zorgen. Daarnaast is deze auto goed aangepast wat betreft sneller en leuker om te rijden, met bijvoorbeeld een sportuitlaatsysteem, Eibach-vering en een High Performance remsysteem.

Prijs Alpine A110 occasion

Merk je dat deze Alpine A110 een occasion is? Nauwelijks. Hij is dus maar twee jaar oud en heeft in die tijd slechts 12.807 km op de klok gezet. De prijs bedraagt daarmee 59.850 euro. Dat is bijna 11.000 euro minder dan de nieuwprijs in 2019 en een korting van 8.000 euro ten opzichte van het nieuwe basismodel. Dan krijg je een model wat in theorie niet onder doet voor een gloednieuwe GT. Het is best een prima deal, maar echt goedkoop zijn deze auto’s helaas nog niet. Prijspakken doe je op de advertentie van de Alpine A110 occasion op Marktplaats.