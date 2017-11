Kopen? Het luxe motorhome van Nico Rosberg

Telt dit ook als #Fundablog?

Formule 1 coureurs hebben in hun drukke leven weinig tijd om uit te rusten, maar wanneer ze dat moeten doen, doen ze het natuurlijk wel goed. Dit blijkt maar weer nu het motorhome van Nico Rosberg zowaar wordt aangeboden op internet.

Het motorhome van de wereldkampioen van 2016 is te vinden via een LinkedIn pagina van Piers Donnelly, de directeur van Visibly Loud Limited. Hoewel de naam eerder doet denken aan bedrijf dat door heel Brabant schuurfeesten organiseert, is het in werkelijkheid een managementbureau van verschillende luxueuze motorhomes in de racewereld. Het bedrijf heeft ervaring in raceklasses als de DTM, MotoGP en Formule 1.

De term ‘luxueus’ nemen ze niet licht. Wie even vlug naar binnen tuurt, ziet direct dat het om een razend mooie trailer gaat. Sterker nog, als je de binnenzijde bekijkt zou je haast denken dat je te maken hebt met een volwaardig studio appartement. Het motorhome heeft enorm veel ruimte, 55 m² zelfs! Zo zien we een bijzonder grote ‘woonkamer’, waar een behoorlijke bank in kwijt kan. Enkele meters tegenover de bank vinden we een wand met een tv eraan, waarin zelfs nog een soort open haard in verwerkt lijkt te zitten.

Een stukje verderop, aan de andere kant van de keuken, zien we een reusachtig bed. In diezelfde ruimte bevindt zich weer een badkamer met een douche. Helemaal aan de andere kant van het motorhome is nog een kleinere slaapkamer, waar een stapelbed voor bezoekers aan de muur is verbonden. Aan faciliteiten geen tekort, zo blijkt. Het enige dat wel mist is de truck, dus reken bij de vooralsnog onbekende prijs van het gevaarte nog wel even een Scania o.i.d.

Overigens heeft Nico naast zijn nieuwe rol als full-time vlogger en papafiguur de taak op zich genomen om publieksheld Robert Kubica te gaan managen. Aangezien de Pool volgens de geruchten een contract bij Williams heeft getekend, kan hij hem misschien beter aan zijn pupil cadeau doen.