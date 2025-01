Kosso kocht zijn Tesla Cybertruck NIET in Nederland

En daar is de Brabantse dealer behoorlijk pissig door.

Elon Musk zei ooit dat het moeilijk zou worden om een Europese Cybertruck te bouwen. De scherpe randjes zouden anders moeten, het gewicht moet dan omlaag en zo zijn er nog wat veiligheidseisen waar de pick-up niet aan voldoet. Toch is het Albert Dervishaj – beter bekend als Kosso – gelukt om er eentje op Europese platen te krijgen. We dachten dat hij dat had gedaan met een Cybertruck die te koop stond bij een Nederlandse dealer, maar dat blijkt niet waar te zijn.

Op zijn YouTube-kanaal laat de rapper zien hoe hij aan de Cybertruck komt. Hij vliegt ervoor naar Albanië, tekent er voor de verzekering, laat de Albanese platen aanmeten en brengt hem over water (met een ferry wel te verstaan) en over de weg naar Nederland.

Waarom Kosso de Cybertruck niet in Nederland kocht

In de video is te zien dat er Amerikaanse platen worden geruild voor Albanese. Hieruit blijkt dus wel dat de Cybertruck niet gekocht is in Oisterwijk. Het Brabants Dagblad heeft de auto gevonden bij de Amerikaanse dealer J&S Autohaus. Hier werd de Cybertruck verkocht voor omgerekend € 86.200. Da’s een stuk minder dan de prijs van € 189.888 exclusief btw die ze in Oisterwijk hanteren.

Die gedachte hadden we eerder wel door … een YouTube-video van Kosso. Daarin ging hij langs in Oisterwijk om een proefritje te maken. Intussen heeft Kosso volgens de dealer ook al een aanbetaling gedaan en is de pick-up voor hem gereserveerd. ”Maar de kans dat hij hem komt ophalen, wordt steeds kleiner”, zegt de autoverkoper tegen BD.

Autodealer voelt zich gebruikt

De dealer vermoedt dat ze gebruikt zijn als marketingstunt en dat Kosso de rest van het bedrag niet meer gaat overmaken. Van de andere kant: Kosso mag nu maar zes maanden rijden met deze Cybertruck. Misschien is hij na dat half jaar zo ondersteboven van de pick-up dat hij alsnog aanklopt bij Du Parc in Oisterwijk. Echter, lijkt Kosso daar niet de tijd voor te hebben.

Volgens de dealer gaat de Cybertruck binnenkort weer in de verkoop. Vanaf dan is de reservering dus niet meer geldig. Autodealer Du Parc verwacht de pick-up dan binnen de kortste keren weer te verkopen. Maar dan nu wel voor het echie.

Foto: Tesla Cybertruck gespot door @jeromekke