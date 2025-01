Renault-baas bekent: ”We maakten € 40 miljoen verlies per dag”

Het Franse autoconcern moest door een diep dal en voorspelt dat er binnenkort weer tegenslagen komen.

Wie zijn er allemaal beter geworden van de pandemie? Ik kan me niet heel veel meer bedrijven voorstellen, behalve makers van vaccins, mondkapjes en handdesinfectiezeep. Welk bedrijf zeker geen fijne herinneringen heeft aan de pandemie, is Renault. Luca de Meo is er nog altijd de baas. Hij vertelt over die periode en zegt dat er binnenkort weer bange tijden aankomen.

We wisten al dat Renault in het eerste half jaar van 2020 een verlies draaide van bijna € 7,4 miljard. Meer dan de helft van het verlies kwam door Nissan, vond Renault. Toch zat het volgens De Meo mee met het bedrijf: ”Je kunt tegenslag nooit voorspellen, maar we hebben het geluk gehad dat we net voor de coronacrisis al door een diep dal gingen: begin 2020 maakten we € 40 miljoen verlies per dag. Per dág, inclusief weekenden en feestdagen”, zegt de Renault-baas. € 40 miljoen per dag! Er zijn dagen bij dat ik ze niet verdien of verlies.

Toch had het veel erger gekund denkt De Meo: ”We moesten op dieet en waren net klaar toen het bij de andere autobouwers begon mis te gaan.” Het bedrijf was dus al aan het bezuinigen voor de grote klap kwam.

Volgende financiële tegenslag staat voor de deur

Sinds het begin van dit jaar staat er een nieuwe crisis in de coulisse. In 2024 mochten nieuwe auto’s nog gemiddeld 116 gram CO2 per kilometer uitstoten. Dit jaar is dat nog maar 94 gram CO2 per kilometer. Haal je dit niet, dan moet je betalen. Die boete kan flink in de papieren lopen. Volgens De Meo zou de CO2-boete kunnen oplopen tot € 16 miljard per jaar.

De Renault-baas denkt dat hij vier mogelijkheden heeft. De eerste is ”agressieve kortingen op elektrische auto’s”. Dit heeft volgens De Meo als nadeel dat er weinig restwaarde overblijft wanneer de koper zijn EV wil doorverkopen.

Optie twee zijn CO2-uitstootrechten. Bedrijven kunnen geld overmaken naar andere organisaties die onder de CO2-norm blijven. In ruil voor het geld nemen de groene bedrijven wat van de uitstoot over. Deze optie heeft ook niet de voorkeur van De Meo: ”Het lijkt me politiek moeilijk te verkopen dat Europese autobouwers miljarden overmaken aan Chinese merken die beschuldigd worden van het overspoelen van de Europese markt met goedkope e-auto’s.”

Stoppen met plofmotor

De volgende mogelijkheid is gewoon de boetes betalen. Dit ziet de Renault-baas alleen zitten als blijkt dat de andere mogelijkheden meer geld kosten en daarmee de doelstellingen worden behaald. Dat lijkt niet het geval te zijn. De meest rigoureuze optie is acuut stoppen met verbrandingsmotoren. Dan zijn de CO2-boetes foetsie en is iedereen blij, toch? Nou nee, vindt ook De Meo.

”Het zou betekenen dat er van de ene op de andere dag bij alle Europese autobouwers samen 2,8 miljoen auto’s niet meer gemaakt worden. Dat is het equivalent van zo’n tien autofabrieken. Ik moet de eerste politicus nog ontmoeten die daarvoor zijn verantwoordelijkheid wil nemen”, aldus de Renault-baas.

Kortom, geen van de opties ziet Renault écht zitten. Toch lijkt er – ondanks verzoeken vanuit de sector om mee te denken – geen verandering te komen in de CO2-wet van de EU. Terwijl de Europese Unie toch echt heeft beloofd om de lokale automerken te helpen.

