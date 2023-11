Krijg je in de ochtend meer benzine voor hetzelfde geld?

Da’s een leuke vraag hè? Of je in de ochtend meer benzine krijgt voor hetzelfde geld.

Op internet gaat er een theorie in het rond die ons wel even deed denken… Als het klopt namelijk, is het best een leuke lifehack. Ze zeggen namelijk dat je in de ochtend meer benzine krijgt voor hetzelfde geld.

Dat komt omdat het dan kouder is en de dichtheid van de benzine groter is. Volgens de krant HLN die het uitzocht, zou je door het temperatuurverschil tot wel 1 liter extra krijgen op een tank van 50 liter.

In de ochtend meer benzine voor hetzelfde geld?

Een natuurkundige bevestigt het verhaal, alleen moeten we je toch teleurstellen. Want de temperatuurschommelingen in een grote tank benzine zijn niet groot genoeg. Sterker, die zijn er helemaal niet.

Pomphouders zijn namelijk verplicht om de benzine op een temperatuur van 15 graden celsius op te slaan en ‘uit te serveren’. Juist om gevallen als deze te voorkomen. En dat klinkt jammer, maar je kunt het ook omdraaien.

Als ze de temperatuur veel hoger hadden gehad, krijg je minder benzine voor hetzelfde geld. En ook de verdamping is natuurlijk hoger als het warmer is, dus dat voorkom je ook.

Dus. Leuke theorie, alleen helaas niet waar.