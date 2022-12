Krijgt de volgende Mazda MX-5 nog een kans?

Hoe zit het met de volgende Mazda MX-5? Komt deze er nog wel?

De Mazda MX-5 is misschien wel de beste auto ooit gebouwd. Het is een raszuivere sportwagen met achterwielaandrijving, atmosferische motor én handbak. Ja, een Golf GTI met DSG is sneller, maar je mist wel het punt van wat rijden leuk maakt. Een Volkswagen Golf GTI is echt heel erg leuk, voor een Golf. Een MX-5 is altijd hilarisch.

Natuurlijk, omdat je met een Golf GTI ook kunt forensen, mensen vervoeren en boodschappenb kunt doen, is dat een populairdere auto. Maar als het gaat om de wezenlijke aspecten van Het Leuke Autorijden, dan heeft een MX-5 simpelweg meer te bieden. Nu is het segment van de MX-5 (dat ‘ie zelf nieuw leven inblies) behoorlijk aan het uitsterven. De vraag rijst dan ook: komt er een opvolger?

Komt er wel een volgende Mazda MX-5?

De grote Mazda-man Yasuiro Aoyama heeft daarop het verlossende antwoord. Ja, er komt een volgende generatie van de MX-5! Kijk, dat is al heel erg fijn. Zal het wederom zo’n pure auto worden? Daarover kunnen we kort zijn: nee. Ook hier zullende Euro 7-normen (in welke vorm deze dan ook doorgaat) de MX-5 de das om doen.

De exacte invulling van Euro 7 is weliswaar nog niet helemaal vastgesteld, maar wel dat er een hoop moet gebeuren om de CO2 naar beneden te krijgen. Het is sowieso duidelijk dat Euro 7 ervoor gaat zorgen dat er een vorm van elektrificatie zal zijn. Het nadeel van een hybride, elektro of PHEV auto is het excessieve gewicht, iets dat je juist niet wil bij een sportwagen als de MX-5.

En hoe gaat ”ie er dan uitzien?

Meneer Aoyama geeft aan dat het een lastige klus gaat worden. Enerzijds moet Mazda de fans tevreden zien te houden. Het lichtvoetige karakter van de auto is natuurlijk een belangrijk aspect van de auto, evenals een een fel motortje. Met een zijige lean-burn motor en elektro-assistentie haal je de fun er wel uit bij een sportwagen. Maar het is dus goed om te weten dat Mazda deze uitdaging aangaat.

Qua styling kan Aoyama bevestigen dat de volgende MX-5 gaat lijken op de Vision Study. Ach ja. Dat het niet meer zo leuk wordt als dat het was, leren we meeleven. We zijn al lang blij dat Mazda werkt aan een Roadster en niet aan nóg een crossover. Hadden ze ook kunnen doen, hè?

Via: Which Car

Meer lezen? Dit zijn 8 toffe roadsters uit de vroege jaren ’90!