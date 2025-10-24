Kun je zo snel rijden dat je auto langzaam wegsmelt?

We snappen het als je nooit hebt nagedacht over deze vraag, maar we hebben wel het antwoord voor je. Bovenstaande afbeelding is een spoiler.

Het bang for your buck-principe is iets wat je vaak hoort in de context van Amerikaanse auto’s. Het slaat vaak op het feit dat Amerikaanse auto’s vaak veel bieden voor weinig geld, bijvoorbeeld op het gebied van comfortzaken/opties en natuurlijk de aandrijving. Lange tijd heb je een breed scala aan opties gehad met V8, RWD en handbak voor rond de 25.000 dollar. Dan is het interieur wel heel erg gemaakt van hard lelijk plastic, maar is het qua uitrusting weer geen ramp. Kortom: je moet ergens besparen.

Corvette

Een auto die dit heel duidelijk maakte was de Chevrolet Corvette ZR1 (C6). Wellicht herinner je de TopGear-aflevering nog wel dat de heren van San Francisco naar Bonneville reizen in drie muscle cars en vanwege hun visum enkel een feitelijke documentaire mogen maken. De gekozen auto’s waren een Dodge Challenger SRT-8, Cadillac CTS-V en dus die Corvette, de toen hagelnieuwe ZR1-versie. En die auto verraste Jeremy Clarkson enorm. Vergelijkbare specs met supercars die toen bovenaan de voedselketen stonden (Ferrari Enzo, Mercedes SLR McLaren), maar dan voor 100.000 dollar. Indrukwekkend.

En daar komt dat bang for your buck-principe: een Corvette is zo goedkoop omdat er vooral op materialen wordt bespaard. Koolstofvezel? Nope. Waar gewicht bespaard moest worden, zoals het hele achterpaneel van de Corvette, wordt gebruik gemaakt van plastic. Dat heeft qua geldbesparing voordelen, tot het punt dat het voor de volgende, nog krachtigere Corvette ZR1 (C7) ook gold.

Corvette smelt tijdens recordrace

Plastic heeft veel voordelen, maar op auto’s heeft het één nadeel. Dit werd duidelijk tijdens de Big Bend Open Road Race in Texas. Voor wie in het duister tast: dat is een race die plaatsvindt in Big Bend, op de Open Road. En het is een race. Goh. Concreet: in het Big Bend-gebied in Texas, tussen Fort Stockton en Sanderson, loopt een weg met grote rechte stukken. 59 mijl (95 kilometer) lang. De Big Bend Open Road Race is een evenement waar deze weg wordt afgesloten en snelheidsfanaten hun auto vol mogen opengooien, en weer terugrijden, met een lopende timer. Kijken wie dus het snelst 190 kilometer kan afleggen.

Dat was bovenstaande Chevrolet Corvette ZR1. Directe disclaimer: deze was niet helemaal standaard meer. Volgens eigenaar en bestuurder John Anhalt is de standaard 760 pk verhoogd naar net geen 1.000 pk. En dat wierp zijn vruchten af: de Corvette was terug bij het startpunt in 40 minuten en 55 seconden. Dat betekent inclusief bochten en terugrijden dat er gemiddeld 278 km/u is gereden, met een topsnelheid volgens Anhalt van 343 km/u. Die gemiddelde snelheid is een nieuw record voor de Big Bend Open Road Race. Indrukwekkende cijfers, wetende dat het in theorie gewoon over een openbare weg gaat. Maar om de hele passage rondom dat plastic stuk af te maken: een getunede Corvette kan zijn eigen carrosserie dus echt de vernieling in helpen.

Zo kwam de Corvette namelijk terug na zijn recordbrekende run. Zoals je kan zien heeft het plastic achterpaneel het compleet begeven en is gaan smelten. Het schijnt te gaan om een stukje natuurkunde: de Corvette smelt dankzij de kaarsrechte achterkant, daar blijft lucht ‘circuleren’ (een vortex) achter de auto, dus als daar bloedhete uitlaatgassen tussen komen blijft het extreem heet daar. Heet genoeg om dus vrijwel 40 minuten lang het effect te creëren van een plastic verpakking boven een kampvuur. En dat levert een bijzonder plaatje op.

Om de vraag uit de titel te beantwoorden: ja, de Corvette bewijst dat een auto zo snel kan rijden dat ‘ie smelt. Alleen heeft het nu te maken met het feit dat Chevrolet toch ietsje probeerde te besparen door plastic toe te passen in plaats van metaal dan wel koolstofvezel. Maar laten we wel wezen: GM had ook niet kunnen weten dat iemand een getunede versie 40 minuten lang tot zijn limiet zou gaan jagen. Nu we toch bezig zijn met dit onderwerp: het is ook om deze reden dat McLaren op de P1 een metalen nummerbord achterop plakte voor Engelse auto’s (normaal is dat een plastic plaat) omdat deze ook te dicht bij de uitlaat zat.