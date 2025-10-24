Toyota sluit officieel de orderboeken voor de Supra: zo lang heb je nog

Je hebt niet lang meer om een Toyota GR Supra te bemachtigen, want Toyota sluit officieel de orderboeken voor het model.

Het is geen goede dag voor liefhebbers. Schrijft collega Bas net nog dat Alpine een einddatum voor de A110 heeft, volgt Toyota direct met het concreet maken van het einde van de GR Supra. Nou moet wel gezegd worden, het einde van de Toyota GR Supra lag al op de loer vanwege de Final Edition. Maar nu wordt duidelijk hoe lang je écht nog hebt.

Toyota GR Supra

Je hebt op zich lang genoeg gehad om een Toyota GR Supra te kopen als je dat wilde. We hebben even in het archief gegraven: op 14 januari 2019 maakte Toyota bekend dat de Supra uit de as rijst als een feniks. Voor liefhebbers was het in eerste instantie een bittere pil. Want direct werd duidelijk dat het eigenlijk geen Toyota is. De Supra werd namelijk samen ontwikkeld met BMW die hem gingen verkopen als de nieuwe Z4. Met als duidelijk verschil dat de Supra een coupé is terwijl de Z4 enkel dakloos verkocht wordt. Maar de techniek uit de Toyota komt vrijwel allemaal uit de BMW: chassis, de B58B30-motor met 340 pk en zelfs het gros van het interieur. Juist de uitgedachte Toyota-techniek met als speerpunt de 2JZ-motor van Toyota maakte de Toyota Supra IV (JZA80) een fan favourite.

Ook beloofde Toyota een heerlijke puristische sportwagen, maar initieel werd de Toyota GR Supra alleen verkocht met een automaat (specificaties krek eender aan de BMW Z4 M40i). Terwijl je juist zou verwachten dat BMW als partner betekent dat een handbak een logische stap is. Niet getreurd: de Supra groeide met de tijd mee. Er kwam een handbakversie, al ging dat wel om de twee varianten met de B48-viercilinder. Vrij recent kwam dan toch die gouden combinatie: de Z4 kwam er als speciale ‘Handschalter’-editie en dat opende ook de deur om de Supra met B58 en handbak te leveren. De viercilinders en de automaat bleven ook beschikbaar. Kortom: voor elk wat wilsch en de Supra groeide alsnog uit tot een favoriet voor liefhebbers voan Japanse sportwagens.

Einde Toyota Supra

Zoals gezegd duidde de Final Edition al aan dat het einde van de Toyota GR Supra op de loer ligt. Alleen wat betekent dat? Gaat de auto 2026 wel halen? Dat maakt Toyota nu concreet. En om die vraag te beantwoorden: ja, je kan nog nét in 2026 te Toyota Supra nog bestellen, maar vanaf maart 2026 is het klaar. Toyota bedankt de fans en biedt hun excuses aan voor de mensen die er nog graag eentje willen kopen. Dat laatste lijkt ietwat vergezocht, want je hebt dus ruim zes jaar gehad om er eentje te bestellen.

En nu? De samenwerking met BMW komt ten einde, zo veel is duidelijk. Maar Toyota is toegewijd om te werken aan hun GR-label en een nieuwe Supra past daar zeker nog tussen. Dit keer wil Toyota zelf aan de slag. Concreter dan dat hebben we het nog niet: alles wat we weten is dat er wél een Supra komt en dat het merk niet weer een sabbatical van 15 jaar tussen wil stoppen. Maar dat wil niet zeggen dat je vanaf 2026 al de nieuwe Supra kan bestellen.