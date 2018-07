Astra en achteras voortaan gescheiden door het leven

Bij een voorwielaandrijver heb je er toch niet zo veel aan, toch?

Normaal gesproken (lees: doordeweeks) is de A9 een drama voor automobilisten. Het zijn de momenten dat je een automatische transmissie en Active Cruise Control kan waarderen, want doorrijden is er meestal niet bij. Behalve op een zondag, zou je denken. Normaliter wel, maar vandaag helaas niet. Op de A9 is er een nogal vervelend ongelukje gebeurd. Ter hoogte van Holendrecht is een Opel Astra Stationwagon op bizarre wijze gecrasht.

Bij het ongeluk raakte de Astra zijn achteras kwijt . Wat er precies gebeurd is, is vooralsnog onduidelijk. De berging wordt wordt door Rijkswaterstaat omschreven als ‘complex’. Er waren gelukkig geen andere auto’s bij dit bizarre ongeval betrokken. Het lijkt nog het meest op een scene uit de James Bond-film ‘A View To A Kill’, alwaar een pensioengerechtigde Roger Moore met een Renault 11 door Parijs aan het crossen is, uiteindelijk ook zonder achteras. Nergens voor nodig dus.

Foto: Rijkswaterstaat

Met dank aan @MauritsH voor de tip!