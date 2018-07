Komt er een hetere Swift Sport?

De geruchtenmachine kan aangezwengeld worden!

Het is een beetje de Alfa Romeo 159 van de compacte hatchbacks, de Suzuki Swift Sport. Je kan hem aan iedereen aanraden. Al drie generaties lang is het een puike hatchback. Relatief voordelig, betrouwbaar en waanzinnig veel fun. Dat komt voor een klein gedeelte door de snelheid, maar vooral door de wegligging en beleving. Zo’n lichte hatchback met potige motor is altijd een goed recept voor veel rijplezier. Onlangs is de derde generatie Swift Sport onthuld en @CasperH heeft de auto onderworpen aan een rijtest.

Zijn bevindingen waren erg positief. Wie tussen de regels doorleest (en sommige zinnen gewoon letterlijk leest), zal gemerkt hebben dat er op zich wel ruimte voor verbetering is. Het kan allemaal wel wat spectaculairder. Zowel het geluid als de prestaties zijn aan de redelijk brave kant. Op zich is dat natuurlijk logisch, want Suzuki heeft bewust daarvoor gekozen. Zo’n auto moet natuurlijk scherp in de markt gezet worden.

Er gaan echter hardnekkige gerichten dat Suzuki toch een stapje verder wil gaan in de vorm van de Suzuki Swift Sport Evolution. Volgens het Japanse ‘Best Car’, viel het het Suzuki op dat er markt bleek te zijn voor de Toyota Yaris GRMN. Die Yaris is schreeuwend duur, maar ook zeer goed. Naar het schijnt wil Suzuki ook een stukje afsnoepen van dit specifieke gedeelte van de markt. Suzuki had in 2011 als eens nagedacht over een dergelijke auto, getuige de Swift R Concept uit dat jaar (zie foto header).

Groot voordeel is dat de motor een betere basis is als voorheen om extra vermogen los te weken. De 1.4 BoosterJet levert standaard 140 pk, maar kan eenvoudig gekieteld worden naar zo’n 180 pk. Ook het uiterlijk lijkt drastisch aangepakt te gaan worden. Een dikke bodykit moet zorgen voor een heldhaftiger uiterlijk en een grotere spoorbreedte. Ook het onderstel wordt aangepast op het nieuwe vermogen. De nieuwe Swift Sport ‘Evolution’ zou tevens de basis worden voor de nieuwe Swift rally-auto, die voor de herfst van 2019 gepland staat.