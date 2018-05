Dieven slaan wéér toe in Putten, jatten nu een Defender

Houdt het dan nooit op?!

Nondeju, lieve mensen, Putten maakt zijn reputatie weer eens waar, hoor. Nadat we nog geen maand geleden schreven over de tragische ontvoering van deze Audi RS4 (is ‘ie eigenlijk alweer terecht?) zijn het dit keer de buren die eraan moeten geloven.

Hiermee bedoelen we overigens niet dat iedereen in Putten buurman- of vrouw van elkaar is, omdat het krapweg 25.000 inwoners telt. Nee, Peter Schouten Auto’s is letterlijk de buurman van het autobedrijf dat vorige keer slachtoffer was van een gruwelijke misdaad. Houd de Hoge Eng Oost dus even in gedachten, mocht je een garage of autobedrijf in Putten willen beginnen.

Enfin, terug naar de orde van de dag. De Land Rover in kwestie is een Defender uit het jaar 2000 en draagt het kentekennummer 38-XN-KV. De zwarte bolide is hoogstwaarschijnlijk nog niet ver uit de buurt van de garage, daar hij afgelopen nacht pas is gestolen. De dieven zullen geïnspireerd zijn geweest door World Land Rover Day.

Mocht je nu geen motivatie kunnen opbrengen om je ogen op te houden voor de driedeurs Defender, dan heeft Peter Schouten een verleidelijke troef achter de hand om je wellicht op andere gedachten te brengen. Het autobedrijf looft 2.000 euro uit aan de gouden tip. Mocht je hem nu ergens spotten, of heb je vannacht iets gezien of gehoord, laat het ze dan even weten.