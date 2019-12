Kunstenaar besmeurt statige Rolls met kinderlijke strepen

Geniale ingeving of een artistieke mislukking?

Er zijn maar weinig auto’s op de snelweg die zoveel indruk weten te wekken als een Rolls-Royce Phantom. De verticale grill met chromen sierlijst, de motorkap die zich eindeloos lang vooruit lijkt te strekken, de enorme lengte van de auto zelf. Het is echt een voertuig die er voor moet zorgen dat al het gepeupel automatisch aan de kant gaat, zodat jij als bestuurder (of als inzittende) sneller op je bestemming kan zijn.

Maar bij deze Phantom gaat het gepeupel misschien niet aan de kant. Sterker nog, vermoedelijk gaat het volk met verbazing naar deze vierwieler kijken, zich afvragend waarom het getekend is met Coachella-fitgirl-achtige facepaintstrepen. Deze specifieke Rolls is namelijk gedecoreerd met een verfkwast, die onder meer de koplampen, benzinedop en handgrepen accentueren. Ook het lijnenspel van het voertuig wordt gevolgd, met lichtblauwe, donkerblauwe en rode strepen.

Bedenker van dit kunstwerk is de Amerikaan Bradley Theodore. An sich is het idee natuurlijk wel grappig, om zo’n aristocratisch icoon op te leuken met de simpele kleuren. Het is alleen de vraag wie het gaat kopen. De auto staat/stond bij de Abu Dhabi-dealer, waarschijnlijk rijdt de Rolls daar dus ergens in de regio rond.

De bestuurder van de auto gaat – naast wat er op de motorkap ligt – overigens niet veel merken van het kunstwerk. Binnenin is de auto namelijk niet aangepast. Dat betekent zeeën aan heerlijk beige leer, die je in pure comfort naar je bestemming zullen verplaatsen. Met veel verbaasde gezichten die je achtervolgen.

Fotocredit: Rolls-Royce Motor Cars, Abu-Dhabi Motors, via Facebook.