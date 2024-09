Kwalificatie F1 Azerbeidzjan: Beperkt Verstappen de schade in Bakoe?

Zet McLaren de goede vorm door, of slaat Red Bull terug? We zien het tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Q1

Q1 gaat van start met iedereen op de softs, doch Mercedes op de mediums. We hebben gezien dat het circuit met een nieuwe laag asfalt dit jaar trager is geworden. Er is minder grip. Wat dan niet meehelpt is een beetje vochtigheid in de lucht en een slechts beperkt aantal opstapklasses die in actie komen. Het circuit blijft zo ‘glad’. Het is dan ook de verwachting dat de tijden gedurende sessie alleen maar sneller zullen worden. Zoals eigenlijk altijd, maar hier in een extremere vorm.

Bovenstaande scenario tekent zich inderdaad af, als richting het eind van de sessie de beide Williamsen en Hulkenberg in de Haas zich vooraan melden. Albon gaat nog verlangen naar de tijden dat Sargeant en Latifi zijn teammaten waren. Franco Colapinto lijkt een iets snellere klant te zijn. De Argentijn maakte gisteren een foutje/klapper, maar zit vanaf moment 1 dichtbij Albon in de buurt qua tijden. En er nu zelfs even voor.

Verstappen klaagt steen en been over weinig grip, maar gaat uiteindelijk vanaf P12 naar P3. En dan staan opeens de McLarens in de gevarenzone. Piastri rijdt zich veilig, maar Max’ naaste belager in het kampioenschap rookt een zware pijp. Een gele vlag zwaait in de derde sector. Norris moet zich verbeteren, maar dat kan niet. Hij ligt eruit in Q1! Ook Ricciardo en de twee Saubers vallen af, evenals Ocon die steeds blijer zal worden dat hij volgend jaar van Alpine af is.

Q2

In Q2 gaat Ferrari als eerste naar buiten, maar op gebruikte softs. Ook hier geldt; de tijden zijn het halen aan het eind van de sessie. Je wil echter wel een banker op de klokken hebben want je weet nooit wanneer de gele of rode vlag zwaait. De sessie is uiteindelijk niet zo spann0nd als Q1, maar wel goed nieuws voor Williams.

De voltallige blauwe brigade gaat door naar Q2. Met Colapinto nog wat sneller dan Albonio. Een welgemeend Vamos! klinkt over de radio van de Argentijn. De andere man die zijn tweede F1 race rijdt dit jaar is Oliver Bearman. Hij komt tot P11, maar is daarmee wel sneller dan erkend kwalificatiebeest en gelegenheidsteammaat Hulkenberg. Die kan hij in zijn zak steken. Bijzondere afvallers zijn er met Bearman, Tsunoda, Gasly, Hulkenberg en Stroll niet echt. Red Bull gaat als een speer en sluwe vos Alonso kruipt met zijn Aston weer eens de laatste sessie in.

Q3

En dan het bewijs van de pudding. Heeft McLaren zitten zandzakken? Is de snelheid van de bulli’s echt? In de eerste run zijn het de Ferrari’s die hetzelfde zijn, voor Piastri, Russell, Perez en Verstappen. In de herhaling zien we dat MV1 een fors moment van overstuur had in bocht 16. Er zit dus nog (veel) meer in, maar tegelijkertijd; de Bulli is nog steeds tricky.

Albon wordt dan weer naar buiten gestuurd, maar heeft de airbox fan nog in zijn wagg0l zitten. Bizar. Daar kan je natuurlijk niet mee gaan scheuren. Het is een enorme unit in het gat boven het hoofd van Albonio. Hamilton is nergens, Russell is sneller maar niet goed genoeg voor de top-3. Verstappen is twee keer geel. Perez is dan opeens het heetste ijzer van Red Bull want hij zet wel een paarse eerste sector neer.

Maar ook de Mexicaan verliest de tijd in de rest van de ronde. Charles Leclerc is on fire in Bakoe. De man die hier al twee keer eerder pole pakte heeft iets speciaal op het circuit en doet het dus weer. Piastri is zijn naaste belager en blijkt de muur geraakt te hebben tijdens zijn laatste ronde. Misschien was meer mogelijk, maar dat zullen we nooit weten.

Sainz bevestigt de vorm van Ferrari met P3, voor Perez, Russell en Verstappen. Het is de eerste keer sinds Miami 2023 dat Perez zich voor Verstappen kwalificeert. Maar ja, Verstappens grootste concurrent staat 17de. Dus op deze manier wordt het nooit wat met die titelstrijd.

Ook voor Albonio is het de eerste keer in lange tijd dat hij verslagen wordt door een teammaat. Hij wordt gepakt door Colapinto. Dat incidentje met de airbox fan zal natuurlijk niet geholpen hebben…