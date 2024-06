Kwalificatie Formule 1: Verstappen mist opnieuw net de pole in Spanje

Na het snorefest van Monaco en het spektakel van Canada, staat er weer een doorgaans wat meer conventionele race op het programma. Mercedes, McLaren, Ferrari of Verstappen op pole? Dit gebeurde tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje.

Q1

Leclerc en Stroll beginnen de kwalificatie met een schone lei. Dat is lekker, want na de vrije trainingen hing beiden nog een strafje boven het hoofd voor boevig gedrag. De wedstrijdleiding houdt het bij een waarschuwing. De Ferrari’s lijken na het drama van Canada hier in Spanje weer relatief snel te zijn. Verder lijkt naast Verstappen de McLaren van Norris een goede pace te hebben en ook Russell zit in de buurt van de top. Piastri, Perez en de al dan niet doch zeer vermoedelijk niet gesaboteerde Hamilton, hebben het lastiger.

Aan het eind van de sessie zien we zoals meestal veel groen onder in beeld. Bij Perez is er nog verbetering noodzakelijk. Hij gaat dan wel redelijk rap, hoewel hij twee tienden toegeeft op de dan snelste man Leclerc en daarmee zesde staat. Hamiltonn gaat dan naar P1 en Ricciardo naar P15. Alonso lijkt voor eigen publiek een zware pijp te roken. Hij is niet sneller in de eerste sector en staat zestiende. Maar, met een goede tweede en derde sector werkt de wenkbrauw zich toch uit de gevarenzone.

Hülkenberg lijkt dan de bok te zijn, maar hij is de laatste die zich verbeterd naar een positie in Q2. Dat gaat wel ten koste van zijn teammaat Magnussen die hierdoor terugzakt naar P16. De beide VCARB’s zijn matig. Tsunoda is zeventiende, Ricciardo achttiende. Alleen de twee Williamsen staan achter het zusterteam van Red Bull Racing, in gebruikelijke slagvolgorde. TSU is verbijsterd. Hij zegt op de radio ‘goede ronde’ en kan het niet geloven als het team hem meldt dat hij niet door is. RIC heeft ook geen reden tot blijdschap. Hij staat minder dan een tiende achter de Japanner. Maar ja hij staat dus wel weer achter de Japanner…en achttiende.

Q2

Strolliebollie is de eerste en enige die de baan opzoekt. Hij gaat naar een 1:13.630. Geen geweldige tijd. De rest staat nog te treuzelen in de pitstraat. Bijzonder is dat daar ook de beide Saubers bijstaan. Gebeurt niet zo vaak dat die Q2 halen, laat staan met beide auto’s. Een opstekertje voor wat toch wel het slechtste team op de grid is tot nu toe. Wat ook de reden is dat Audi het lastig lijkt te hebben een coureur van naam te strikken voor het zitje naast de Hulk. Niemand met potentieel andere opties heeft zin in het vooruitzicht om volgend jaar in die zeepkist te rijden.

Ocon gaat dan naar een 1:12.3 en Checo is nog een tiende sneller. Dat is andermaal nog steeds geen geweldige tijd, want Gasly is sneller. Flava Flav komt terug en pardoes is team Frankrijk wat beter. Zou hij weer een of andere truc hebben uitgevoerd?

Misschien, maar het is nog niet voldoende voor de absolute top. Leclerc, Piastri, Sainz en Norris gaan hard. Maarrrrrr…Het is onze held Max die zich afzet van de rest. Hij is twee tienden sneller dan de nummer 2 Norris. De update op de Red Bull geeft Max dus wellicht net dat voordeel om weer dominant te worden. Hamilton had een slechte ronde en vindt zichzelf terug op een plek buiten de top-10.

Stroll is dan weer de eerste met een tweede snelle ronde in Q2. Het is op dat moment net genoeg voor P10, een 1:12.3. HAM gaat dan echter naar P2, dus dat was dat voor STR. Perez komt tot op vier tienden van Maxsj. Alonso is de bok. Hij geeft negentien duizendsten toe op zijn beste vriend Ocon voor P10. Ook Bottas, Hulk en Zhou vallen af. Op zich geen grote verrassingen. Hoewel twee Alpines in de top-10 wel als zodanig mag gelden, hoe jammerlijk dat ook klinkt voor een fabrieksteam (maar goed, klein lichtpuntje dus).

Q3

En dan, iemand die Maxsj kan pakken? Aan de hand van Q2 lijkt de Nederlander de beste papieren in handen te hebben. Maar, het zal wel allemaal moeten passen. In theorie zijn er 7 bona fide kapers op de kust. Iedereen behalve de Alpines in Q3. Hoewel, een pole voor Perez of Piastri zou op dit moment ook wel bizar zijn. Beide Ferrari’s, Mercs en Norris hebben echter al getoond dicht in de buurt te zitten.

Perez is de eerste op de baan en dat is meestal niet de meest optimale strategie. Het is ook geen bijzondere ronde die eindigt in een 1:13.0. Verstappen doet een 1:11.6. Sainz is twee tienden langzamer. De Ferrari gaat harder door de eerste sector, maar verliest het in de tweede en derde sector. Norris komt tot P2 op een tiende. Leclerc sluit vlak achter Sainz aan. De Mercs gaan harder, maar geven beiden ongeveer anderhalve tiende toe op Max. Het is extreem close, maar Verstappen lijkt toch dat onvermijdelijke voordeel te hebben.

Tweede ronde dan. Piastri staat onder druk nadat zijn eerste ronde is afgenomen vanwege track limits. En omdat Norris het hele weekend al sneller is. De jonge Ozzie gooit het weg in de laatste sector. Excursie naast de baan en dus einde verhaal. Ferrari schiet dan hun schoten af: Sainz P2, Leclerc daarna P2. Sainz dus naar P3.

Mercedes lijkt zich stuk te bijten, maar Norris gaat harder dan VER! Hamilton wordt derde, Russell vierde. De Ferrari’s dus terug naar P5 en P6. Norris heb ‘m te pakken! Twee honderdsten van een seconde is het verschil op de meet met Max. Crikey.

Inn de tweede helft van de top-10 verricht Gasly een heldendaad door Perez te verschalken. Slechts vier tienden naar pole voor GAS. Ocon is wat langzamer, maar pakt natuurlijk wel P9 door de misser van Piastri. Kan morgen dus weer zinderend spannend worden. Wie heeft er dit keer de beste rees pees?