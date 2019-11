Autoblog advies: wat is de sportiefste plug-in voor 30k?

Een zeer specifiek segment, maar in Nederland eentje die heel wezenlijk is. Welke moet je hebben?

Er zijn vele manieren om bij een PHEV uit komen. Ondanks dat het een enorm compromis is, is een PHEV tegelijkertijd een portaal naar de ‘oude’ of de ‘nieuwe’ wereld. Mits je niet te veel kilometers maakt, is het mogelijk om elektrisch te rijden. Met bijbehorende voordelen op het gebied van kosten en uitstoot.

Aan de andere kant hoef je niet een auto van je vrienden te gaan lenen als je op vakantie gaat. Bij de vader van ondergetekende staat met name in de wintervakanties een Tesla voor de deur. Daarmee is Oostenrijk een beetje lastig en met zo’n diesel is het wel wat prettiger… Met een PHEV heb je dat niet, als het moet kun je er lange afstanden mee rijden en in 5 minuten tijd 500 km aan range bijtanken. Het is maar net hoe je de techniek toepast.

Daar zit Jesse nu ook een beetje aan te denken. Hij rijdt stiekem meer dan 25.000 jaar in zijn Mégane Renault Sport. De brandstofkosten lopen dus behoorlijk in de papieren. Ook voor de restwaarde van de Mégane R.S. is het niet ideaal, want die snelt zo achteruit. Jesse heeft nu een paar gedachten die door zijn hoofd spelen. Diesel is een optie, maar hij is huiverig. De overheid neemt tegenwoordig nogal rücksichtlos beslissingen en Jesse wil geen auto die hij niet meer kan verkopen of rijden.

Maar toen kwam de ingeving. Waarom geen PHEV? Dan kan Jesse ‘m normaal gebruiken zoals hij altijd doet met zijn auto. Op zijn werk kan hij gratis laden. Thuis kan hij een paal laten neerzetten. Dan zou hij nauwelijks hoeven te tanken en van stekker naar stekker kunnen rijden. Het enige is, Jesse wil graag een sportieve auto Nu zijn er niet heel erg veel PHEV’s en veel PHEV’s zijn gebaseerd op een SUV. Maar wat zijn de opties voor de sportief ingestelde automobilist die wil stekkeren? Team Autoblog gaat het voor je uitzoeken?

De wensen en eisen van Jesse in één tabel:

Huidige /vorige auto's: Renault Megane RS (mk3) Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 30.000 incl. inruil Jaarkilometrage: 25.000 km Brandstofvoorkeur: Diesel Reden aanschaf andere auto: KM-stand huidige auto / weer eens wat anders Gezinssamenstelling: Alleen Voorkeursmerken /modellen: BMW 330e, Audi A3, BMW 2 Coupe, Megane RS No-go modellen / merken: Japans / Aziatisch

BMW 330e M Sport (F30)

€ 29.950

2015

70.000 km

Eigenlijk is de BMW 330e M Sport je enige optie. Als je enigszins sportief wil rijden, althans. Deze generatie 3 Serie was niet de meest sportieve 3 Serie ooit gebouwd. Integendeel, de auto was eigenlijk best verfijnd en comfortabel. Dat heeft BMW na de facelift gelukkig iets rechtgezet (de 330e werd pas na de facelift geleverd). De combinatie van veel vermogen en koppel (252 pk is niet mis, meer kan ook) is aangenaam, het is absoluut een vlotte auto. Het probleem is dat de auto afgesteld is op zuinigheid. Dus de respons is gewoon wat minder. Wellicht is dat softwarematig op te lossen. Ook is de wegligging goed, maar niet zo goed als deze had kunnen zijn. Een standaard 320i stuurt beter. Maar als het een PHEV moet zijn én het moet sportief, dan is de beste keuze. Als auto scoort de F30 uitstekend. De auto komt zeker niet zwaar verouderd over.

Mercedes-Benz C350 e Estate Business Solution AMG (S205)

€ 29.850

2015

60.000 km

Verouderd overkomen doet deze Mercedes al helemaal niet. Sterker nog, op een facelift na, is dit nog gewoon ‘de huidige generatie’. Het is even afhankelijk hoe gevoelig je daarvoor bent. De C350e was de directe concurrent voor de 330e en eerlijk is eerlijk, ze zijn goed aan elkaar gewaagd. Het grote verschil tussen ‘BMW = sportief en Mercedes = comfortabel’ kan inmiddels wel oude schop. Deze generatie C-Klasse is behoorlijk dynamisch. Qua prestaties helemaal, want deze C-Klasse kun je gewoon vlot noemen. Een ‘versie met AMG-pakket vinden is nog best lastig, meestal betreft het een Lease Edition (Plus). Ook prima, trouwens. Voordeel: ten opzichte van de BMW kun je de C350e krijgen als stationwagon. Uitstekend te vinden in het budget, trouwens.

BMW 225e Active Tourer M Sport (F45)

€ 28.900

30.000 km

2016

Zijn ze nu helemaal van de pot gerukt? Eh, ja en nee. We weten dat de publieke opinie jegens de auto niet denderend is. Met name mensen die geen 2 Serie Active Tourer hebben, vinden het niets. Maar de keuze is dungezaaid als het gaat om redelijk potente PHEV’s rond de 30 mille. De 225e is met gemak te vinden in M Sport uitvoering met veel opties. Kijk naar deze auto niet als BMW, maar voor wat het is: een prima rijdende compacte MPV met gewillige aandrijflijn. Voor zijn soort stuurt het echt niet verkeerd. Sterker nog, er zijn sportieve hatchbacks die aanmerkelijk minder prettig sturen. In het budget kun je kiezen uit jonge exemplaren met zeer weinig kilometers. Niet de beste BMW die je voor 30 mille kan krijgen, maar hij past uitstekend in het eisenpakket gecombineerd met het beschikbare budget.

Volkswagen Golf GTE

€ 27.950

2017

15.000 km

De Golf GTI is sportief. De Golf GTD heeft een paar sportieve eigenschappen. Is de GTE nog een stapje verder van sportiviteit verwijderd? Helaas, eigenlijk wel. Het is wel slim gedaan, zet de auto in de markt als een sportieve allrounder, zoals VW ook gedaan heeft met de Golf GTI en de Golf GTD. De Golf GTE heeft last waar de meeste PHEV’s last van hebben. Het gewicht is te hoog, de besturing te indirect en de respons op het gaspedaal is veel te traag. Maar de Golf GTE heeft wel zijn merites. Zo zijn de sportstoelen erg prettig, zijn de meeste GTE’s behoorlijk compleet uitgerust en zijn het prima auto’s om dagelijks je kilometers mee te rijden. Als je een beetje slim met de laadpalen (en het gaspedaal) omgaat, kun je nog behoorlijk zuinig rijden ook. In het budget kun je eigenlijk alle Golfs GTE uitkiezen. Daarom is het wellicht handiger om naar een GTE te kijken die de helft kost. Een andere optie is om een goedkope e-Golf te kiezen en rekening te houden met een korte actieradius, maar geen benzinekosten.

Audi A3 e-Tron S-Line

€ 27.960

2016

35.000 km

Voor de Audi A3 e-tron geldt hetzelfde als voor de Golf GTE. Toch zijn er wel een paar kleine verschillen. Zo is de Audi iets minder ‘opvallend’ te herkennen als hybride wereldverbeteraar. Als je echt de wereld wil verbeteren, ga thuis werken. Met de A3 e-tron maak je veel minder een ecologisch statement. Tijdens de introductie was het een uitgesproken spannende auto, maar dat heeft als voordeel dat het model anno 2019 nog steeds vers oogt. Leuk: in het budget kan je exemplaren vinden die zeer luxe zijn uitgerust. Ondanks de ‘S-Line’ badges is het absoluut geen sportieve auto, maar wel een heel chique. Geen vervanger voor een Megane RS, maar de auto probeert het ook niet. Je gaat vanzelf anders erin rijden. Of je daar blij van wordt, is een tweede.

Semi-Yolo: Volvo V60 D6 R-Design

€ 24.950

2016

65.000 km

Je kan natuurlijk ook gewoon zeggen: laat dat sportieve maar zitten. Elektrische auto’s en geëlektrificeerde auto’s zijn namelijk niet ‘sportief’. Ook al ligt het zwaartepunt laag, je hebt te maken met te veel massa. Het voordeel van de Volvo V60 Plug-In Hybrid is dat deze, ondanks deze ‘R-Design’-uitvoering, geen moeite doet om sportief te zijn. Dit is een heel fijne kilometervreter. Dat ‘vierwielaandrijving’ moet je niet al te letterlijk nemen. De elektromotor drijft de achterwielen aan, de voorwielen worden van power voorzien door een dikke vijfcilinder diesel. Het hele land staat er vol mee. Ook voor 15 tot 20 mille vind je genoeg jonge exemplaren. Wel even rekening houden: de motorrijtuigen belasting is aanzienlijk hoger. Oh, en ondanks de naam Volvo en het feit dat het eens stationwagon is, is deze auto absoluut niet ruim te noemen.

Yolo: Tesla Model S

€ 34.950

2014

130.000 km

Waarom lopen zeulen met een PHEV als je toch voornamelijk elektrisch wil gaan rijden? Ga dan voor een volledig elektrische auto. En afgaande op de zeloten van Elon Musketiers en YouTube is de Model S waanzinnig sportief. Dat is natuurlijk niet waar, maar de eerlijk gebiedt te zeggen dat zo’n auto verbazend hard de bocht omgaat. De Model S is wel vrij geliefd in ons landje. Dat komt door de betrouwbaarheid, materiaalgebruik en afwerking. Oh nee, er zitten nog flink wat subsidies op. Daarmee doen we de Model S wel te kort. Het probleem is dat je in het budget keuze hebt uit hele vroege exemplaren met hoge kilometerstanden. Ook moet je het enorme computerscherm kunnen waarderen en waarschijnlijk is de auto te groot. Maar hey, je kan wel bijbeunen als taxichauffeur.

Superyolo: Outlander PHEV Instyle

10.500

2014

180.000 km

PLUS een Renault Clio Renault Sport 200 Cup

€ 12.950

2011

70.000 km

Een van de meest verguisde auto’s in de commentsectie is waarschijnlijk de Mitsubishi Outlander PHEV. Ondergetekende vindt ‘m briljant. Je moet wel de techniek leren gebruiken (wat lang niet alle Outlander-rijders deden), dan is de Outlander behoorlijk zuinig te rijden. Het is verder geen spectaculaire auto en waarschijnlijk iets te groot voor de eisen, maar je vindt ze voor een appel en een ei bij Nederlandse exportbedrijven. Doe een gek bod en wellicht heb je zo’n progressief stukje Gestaalde Perfectie. Dan heb je nog 20 mille over om een hele leuke Renault Clio R.S. op te snorren, bij voorkeur de Clio Renault Sport 200 met het Cup Chassis. Iedereen blij. We hebben even een bedragje vrijgehouden voor het hebben van twee auto’s, wat hogere kosten met zich meebrengt.

