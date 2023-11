Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Abu Dhabi 2023

Grijpt Verstappen nog een keer de pole in 2023, of zijn de Ferrari’s weer de ster van de zaterdag?

In zekere zin lijkt het seizoen van 2023 al een tijdje voorbij te zijn. Eigenlijk al na de wintertest, wisten we dat Max Vestappen weer zou winnen. Uiteindelijk heeft hij de titel dan ook al ver voor het eind van het seizoen binnengehaald. Vooral op de zondag is de RB19 in handen van Max nog altijd praktisch onverslaanbaar, al is het gat niet meer zo gruwelijk groot als zeg, tijdens de Grand Prix van Miami.

Op de zaterdagen heeft Ferrari er de afgelopen races de snelheid weer goed inzitten. Team rood is met name rap op banen met veel snelle rechte stukken en trage bochten. Het zijn de bandenvretende snelle lange doordraaiers die de Fezza nekken. Daar zijn Mercedes, McLaren en in minder mate Aston Martin weer wat beter in. In Abu Dhabi is het een beetje van beide, maar gisteren leek Ferrari in ieder geval over een ronde weer de grootste uitdager van Red Bull en Max te zijn.

Russell was bij vlagen ook snel, maar Hamilton daarentegen verloor erg veel tijd met problemas. De Britse veteraan heeft hier vaak gewonnen, maar ook zijn misschien wel grootste nederlaag geïncasseerd met dank aan Michael Masi. Toto Wolff heeft al aangegeven dat het dit weekend goed zal komen. Omdat er een fatsoenlijke westrijdleiding is. Ouch. Maar komt het ook goed in de kwalificatie vandaag?

Q1

Verstappen zet al snel de beste tijd neer en Norris volgt. De McLaren is ook weer redelijk dit weekend na wat mindere races. Het is het verhaal van het jaar: Max wint en verschillende mensen worden tweede. Leclerc lijkt aanvankelijk ook rap, maar misschien niet zo rap als verwacht. Teammaat Sainz, die gisteren hard crashte, is nog wat langzamer.

Het is dan even rustig op de baan, terwijl de Mercs, Alonso, Perez en Sainz toch echt in de gevarenzone balanceren. Kennelijk wil iedereen toch weer op het laatst mogelijke moment de baan op. Het team van Williams vertelt Alex Albon dat ze verwachten dat de ’track evolution’ geschat wordt op vier tienden.

Dat is leuk en zal best zo zijn, maar natuurlijk niet als je in verkeer rijdt. Sainz geeft het bij het uitrijden van de pitstraat al aan: dit zou wel eens stekelig kunnen worden. Soms moet je dat misschien niet denken, want vervolgens vliegt Sainz eruit. Zijn ronde is niet goed genoeg. Perez verbetert zich wel en Tsunoda gaat ook als een speer. Carlos dus exit en slecht nieuws voor Ferrari in de strijd met Mercedes. Het scheelt vier punten tussen die twee in het WK in het voordeel van Merrie…

Ook Magnussen, de twee Alfa’s en Logan Sargeant liggen eruit. De tijd van Sargeant was eigenlijk voldoende voor Q2. Maar hij overtreedt in beide snelle rondjes de track limits. Daarmee solliciteert de Amerikaan dus nadrukkelijk voor een stoeltje in de Formule E. Nadat eerder geroeptoeterd werd dat Logan vast zou liggen bij team blauw, gaat nu nadrukkelijk het gerucht dat Frederik Vesti het zitje overneemt. De Deen staat momenteel tweede in het F2 kampioenschap, is protegé van Mercedes (en Toto Wolff) en won vanochtend de F2 sprintrace.

Q2

Ook in Q2 springt Max direct naar de top van het veld. Perez volgt met Piastri daarachter. Maar Norris is sneller dan de tweede Red Bull en pakt P2. Het is dus Max, Lando, Checo, Oscar. Daarachter volgen Russell, Tsunoda, Leclerc, Alonso, Stroll en Hamilton. De rest moet het gaan doen in poging twee.

In de ‘pauze’ gaat Albonio er nog eens voor zitten. Hij heeft duidelijk geen zin in verkeer dat roet in het eten gooit en wordt beloond met een voorlopige P5. Maar is het de goede gok geweest? Neen, want aan het eind blijkt dat de baan toch inderdaad, veel sneller is geworden. Na een enorme tombola, drukt uiteindelijk Russell er op het laatste moment Hamilton uit.

De zevenvoudig kampioen denkt dat er iets mis is met de auto. Dat moet immers wel nu Russell het kwalificatieduel gelijk trekt in de laatste race. De andere afvallers zijn Ocon, Stroll, Ricciardo en Albonio. Hulkenberg gaat in de Haas F1 weer eens kanp door. Maar ja, we weten dat de Haas in de race helaas na twee rondjes door de banden heen is…

Q3

En jawel, Max pakt meteen weer de snelste tijd. Verrrrrassssing. De Nederlander gaat als een speer. Norris is tweede, Piastri derde. Veel coureurs doen hun eerste runs op gebruikte softs en zijn in deze eerste run dus geen factor. Max komt alle sessies zo makkelijk door dat hij altijd op nieuwe banden kan rijden.

Norris gaat in de tweede poging hard, maar niet hard genoeg. In de derde sector doet hij een Tokyo Drift en dat was het dan. Piastri gaat harder dan zijn teamgenoot, maar blijft ook op drie tienden steken van Max. Leclerc profiteert. Het Monegaskische kwalificatiebeest gaat naar P2 met een rondje uit het niks.

Perez kan er niet aan tippen. Hij blijft steken op P5 en is slechts een tiende sneller dan Tsunoda. En dan wordt zijn tijd ook nog afgepakt, waardoor hij terugvalt naar P9. Het is gewoon niet het jaar van de Mexicaan. Russell komt dan nog over de lijn en split de McLarens. Tsunoda, Alonso, Hulkenberg, Perez en Gasly maken de top-10 compleet. Morgen weer een walk in the park voor Max naar de volgende zege dus. Zin an!