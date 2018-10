Special: Lancia Thesis (841)

Een stijlvolle, excentrieke en puike auto voor een redelijk bedrag. Tegen beter weten in probeerde Lancia het nog eenmaal.

Jaren ’50: Lancia’s hoogtijdagen

Eigenlijk is het heel erg vreemd dat we wederom kijken naar een auto die het niet heeft gered in het goede maar ultra-saaie segment van de grotere middenklassers. Jarenlang was Lancia namelijk toonaangevend als het ging om grote zakensedans. De Lancia Aurelia is misschien wel de meest vooruitstrevende limousine die er ooit gebouwd is. De bijzondere ondersteltechniek en motoren (V6) maakten Lancia ook ná de Tweede Wereldoorlog een merk om rekening mee te houden. Ook met de opvolger van de Aurelia, de Flaminia, bewijst Lancia nog altijd tot de top van hun segment te behoren.

Jaren ’80: Thema

Daarna lijkt Lancia zich iets in te binden. De Gamma is iets kleiner en enkel leverbaar met viercilinder motoren. Niet echt wat je wil bij een luxe auto. Lancia word in deze periode overgenomen door Fiat. Dat zie je ook aan de styling, helaas. Lancia raakt in een vrij ‘verlegen’ periode. De Thema is een fraaie auto, maar niet bijster onderscheidend. Dat komt natuurlijk ook doordat de auto ontwikkeld is in samenwerking met Saab. Het is een feite een soort basis-sedan, en je kan deze voorzien van de neus die je zelf prefereert: Fiat, Lancia, Saab en later zelfs ook Alfa Romeo. Dankzij de Thema 8.32 spreken we nog geregeld over deze auto, door diens Ferrari motor. Het was overigens niet de ‘dikste’ motor van de Thema: De Thema Turbo i.e. leverde veel meer koppel en de V6 had een groter slagvolume.

1994: Kappa

De Lancia Kappa was een typische jaren ’90 Lancia. Bijna te subtiel. Waar een Alfa Romeo 164/166 een sportief assertieve uitstraling heeft, wilde de Lancia vooral niemand tegen het hoofd stoten. De lijnvoering was eenvoudig en elegant. Met de Kappa Coupé toonde Lancia aan nog steeds aristocratische automobielen te kunnen bouwen. Een groot succes werd het niet. Er werden er zo’n 115.000 van verkocht. Niet echt voldoende voor een fabrikant om van te kunnen overleven. Overigens speelt nationalisme een grote rol: het overgrote gedeelte van alla Kappa’s werd in Italië verkocht. Niet alleen door de consument, maar ook voor overheidsbedrijven was het de standaard-sedan.

1998: Diàlogos

Volgens velen was Lancia, net als Maserati in die tijd, veel te verlegen geworden. Deze merken kunnen buigen op zo’n grote en rijke historie. Zowel qua design, techniek en imago. Eind jaren ’90 waren er heel veel nieuwe, spectaculaire designstromingen. Denk aan LeQuement bij Renault, het retrodsign van de MINI, New Beetle en PT Cruiser, de Bauhaus stijl van de Audi A2, A6 en TT, de New Edge designtaal van Ford of de modernisering van Peter Horbury bij Volvo. Een aansprekend design was toegestaan, nee hoognodig, om een statement in een klasse te kunnen maken.

In 1998 laat Lancia alvast een tipje van de sluier zien. Het resultaat heet de Diàlogos en wordt gepresenteerd op de autosalon van Turijn. Eindelijk was hier weer een schim van het echte Lancia, het trotse Lancia. De Daîlagos maakte ontegenzeggelijk gebruik van retro-elementen, maar compleet anders dan hoe MINI en Chrysler het toepasten. Het was niet zo dat de lijnen overgetekend werden, maar de bravoure en trots werden wel toegepast. Het was overduidelijk een conceptcar. De wielbasis bedroeg meer dan 3 meter en er lag geen motor in. De Diàlagos was een bewijs dat Lancia nog steeds Lancia was en de langverwachte renaissance van het eens zo trotse merk dan eindelijk aanstonds was.

2000: Lancia Giubileo

Het design van Mike Robinson viel in de smaak bij pers en publiek. Achter de schermen wordt er gewerkt aan de auto. Voordat de Diàlogos op de markt kwam, had Lancia een tussentijdse verrassing. Het project heette de ‘Giubileo’ en was een gift aan Paus Johannes Paulus de tweede. Nu kreeg deze Paus in die tijd al meer auto’s dan ritjes, maar dat mocht de pret niet deren. De tijd voor een opvolger begon wel degelijk te dringen, want de Lancia Kappa werd rond dezelfde periode uit productie genomen. Er waren geen concrete aanwijzingen dat de opvolger direct klaar zou staan.

2001: Lancering Lancia Thesis

Dat klopte ook, want de opvolger van de Kappa en het productiemodel van de Diàlogos werd pas in 2001 onthuld op de Salon van Geneve. We kunnen dan alleen kennis maken met het markante uiterlijk van de auto. Pas bij die IAA, een half jaar later, wordt het interieur getoond. Het resultaat heette de Lancia Thesis en was eigenlijk een grote tegenvaller. Ondanks dat alle elementen van de Diàlogos waren overgenomen, waren de verhoudingen compleet anders. Die rare koplampen en achterlichten waren op een vrij conventionele sedanvorm toegepast. Dankzij Italiaanse flair, veel alcantara en puike motoren leek het een avantgardistische auto, maar tegelijkertijd was het een soort Italiaanse Ford Scorpio II van na de facelift.

Layout

Die verhoudingen kwamen mede door de technische layout van de auto. In tegenstelling tot veel limousines in deze klasse had de Lancia Theses voorwielaandrijving. Daardoor lag er visueel (en in werkelijkheid!) veel gewicht óver de vooras. De conventionele sedan-uitstraling voegde weinig ‘dynamiek’ toe. De Thesis was absoluut een originele auto en vanuit sommige hoeken erg fraai, maar het totaalplaatje was veel minder spectaculair dan de Diàlogos.

Interieur

Dit werd voor een groot gedeelte goedgemaakt in het interieur. Dat was namelijk beeldschoon. Naar keuze was er bekleding in wol, alcantara of leer. Welke ook gekozen werd, je had het gevoel in een klasse hoger en luxere auto te zitten. Waar bij sommige auto’s het leer snaarstrak om de stoelen is getrokken, was het Paltrona Frau leder in de Thesis juist wat losser en soepeler. En ondanks dat de plastics en knopjes ondermaats waren voor zijn klasse, waren de bekledingen juist weer bovenmaats. Zie het als Santoni schoenen met plastic klittenbandsluiting.

2002: leverbare motoren

De Lancia Thesis was verkrijgbaar vanaf 2002 met 4 verschillende motoren. Gek genoeg maakte het eigenlijk niet uit welke je koos, ze waren allemaal even sloom. Nu gaat het bij luxueuze sedans niet om topprestaties, maar welke motor je ook koos, de auto ging in zo’n 10 seconden naar de 100 km/u. De instapmotor was een 2.4 vijfcilinder twintigklepper met 170 pk. Een stapje hoger was de 2.0 Turbo, eveneens een vijfcilinder, met 185 pk. Deze was voornamelijk interessant voor de thuismarkt, waar cilinderinhoud bepalend is voor de hoogte van de belastingen.

De topmotor was een drie liter grote Busso-zescilinder, goed voor 215 pk. Vanwege het torenhoge gewicht (meer dan 1.800 kg) was dit geen snelle auto. Zoals wel vaker met Italianen uit dit tijdperk, is de diesel de beste keuze. Dankzij het vroeg leverbare koppel kan het gewicht enigszins verbloemd worden bij tussenacceleraties. Desondanks was de keuze te beperkt en schoot deze tekort om een goed weerwoord te bieden tegen zijn concurrenten. De Thesis koppelde viercilinder prestaties aan zescilinder dorst. Geen gelukkige combinatie.

2004: uitbreiding motorpalet

Betere motoren kwamen pas een jaar later. Er kwam een nieuwe topmotor bij in de vorm van de 3.2 V6, wederom een overheerlijk Busso blok. Sterker nog, de Lancia Thesis zou de laatste auto worden die leverbaar was met deze magische zescilinder. Overigens zat die magie voornamelijk tussen de oren, want de motor leverde met 230 pk slechts 15 pk meer dan de 3.0. De acceleratie was nog steeds knudde (9 seconden naar de 100 km/u), maar je kon nu een redelijk partijtje meeblazen op de Autostrada. De tweede nieuwe motor was een 2.4 JTD met vier kleppen per cilinder en 175 pk.

2006: kleine wijzigingen

In 2006 wordt de 3.0 V6 met pensioen gestuurd en krijgt de 2.4 diesel voortaan 185 pk. Ook worden er diverse speciale uitvoeringen op de markt gebracht. Allemaal zeer bijzondere auto’s. Het probleem was alleen overduidelijk: niemand zat op zo’n auto te wachten. Ondanks dat de auto overwegend comfotabel en capabel was, werd ook duidelijk dat Lancia gewoon geen vuist kon maken tegen de producten van Audi, BMW en Mercedes-Benz. Die auto’s hadden betere onderstellen, betere automaten en superieure motoren. Het gat was gewoon te groot aan het worden.

2008: einde productie

In 2008 wordt de levering in Nederland gestopt. Bij gebrek aan interesse komt er ook geen opvolger, iets waar Lancia sowieso teveel mee worstelt. Alleen de Ypsilon heeft constant een opvolger gekregen. Ook de Lybra is inmiddels een stille dood gestorven. De laatste paar jaren van de productie worden er jaarlijks zo’n 1.000 exemplaren verkocht. Niet in Nederland, maar in totaal. Van de Audi A6 (ook een FWD limo met retro-grille) worden er rond die tijd zo’n 130.000 in Europa verkocht.

De Lancia Thesis was echter niet 130 keer slechter. Sterker nog, de betrouwbaarheid is echt in orde. Dat was met de Kappa al het geval en de Thesis was een tandje bedrijfszekerder dan zijn Duitse tegenstrevers. De Lancia Thesis is een bewijs dat er in deze klasse gewoon geen behoefte is aan ingetogen individuele klasse. Faux-sportieve bumpersetjes, veel te grote wielen en een arrogantie uitstraling is gewoon wat men behoeft in deze klasse. Een veel te groot aanbod aan modellen is in korte tijd weggevaagd en de Lancia Thesis was er daar eentje van.

Gelukkig hebben ze het bij Lancia wel geprobeerd. Met producten als de Delta, Lybra en Thesis toonden ze aan dat er ook in het nieuwe millennium een interpretatie van Latijnse luxe mogelijk was. Ze waren echter niet bij machte om dat om te zetten in commercieel succes. Laten we de latere gerebadgde Chryslers vergeten. Dit was de laatste grote en grootse Lancia. Voor zo’n 5 mille tik je er eentje op de kop. Het is niet alleen een uniek stukje automobiele geschiedenis, maar nog altijd een fijne reislimo. Zelfs met V6 kan het niet op tegen bijvoorbeeld een 535i of E500. Maar dat geeft niet, ze kosten niet meer zoveel nu. Ten opzichte van een 520i of E200 heb je wel een veel bijzonderdere auto. Dat is zeker ook wat waard. Geniet ervan zo lang het kan.