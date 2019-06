Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Canada 2019

Eindelijk wat anders dan zilver op goudkoers?

Na vijf één-tweetjes en één één-drietje smacht de wereld van de Formule 1 naar iets anders aan de kop van het veld dan Mercedes. Op papier is de Grand Prix van Canada voor ‘de rest’ misschien wel de geijkte plek om dat te bewerkstelligen. Het circuit is namelijk én vriendelijk voor de banden én een onvervalste powertrack. Pirelli heeft de drie zachtste compounds meegenomen naar het Île Notre-Dame en Ferrari heeft naar verluidt nog altijd de krachtigste power unit. Behalve de meest verstokte Mercedes-fans hoopt iedereen dus stilletjes op een Italiaanse renaisssance om het kampioenschap een zweempje van spanning te verlenen.

In de eerste vrije training leek de hoop al bijna vervlogen te zijn, want Mercedes was weer oppermachtig. Een kleine seconde reden de Silberpfeile weg bij de rest. Maar in VT2 en VT3 sloeg Ferrari terug. Was het weer het gebruikelijke geestdodende verstoppertje spelen van Toto ‘gemaakte spanning’ Wolff en de zijnen, of is de snelheid van team rood hier dan toch weer een keertje echt? En hoe zit het met Red Bull en de middenvelders? On y va!

Q1

De Williamsen zoeken als eerste het circuit op om wat airtime te pakken. Doen ze goed die mannen. Leclerc is de eerste van de toppers om een rondje neer te zetten. Verstappen en Hamilton bijten zich stuk op de tijd van de Monegask, maar we hebben in VT3 gezien dat het nog sneller kan. Tenzij de baan op dit tijdstip van de dag wat langzamer is geworden natuurlijk, maar we vermoeden eerder dat er in Q2 en Q3 nog wat extra power uit de motoren gepeurd zal worden.

Net als in Monaco doen veel coureurs en zeker de topmannen in Q1 geen afzonderlijke standaardruns die een outlap, snelle ronde en inlap behelzen, maar in plaats daarvan doen ze korte stints. Snel rondje, beetje afkoelen, snel rondje, dat lijkt de sequentie te zijn. Zo pikken de Ferrari’s en Mercs elkaar om en om de snelste ronde af met minimale verschillen. Verstappen zit er dichtbij, maar hier lijkt wederom het adagium ‘so close, but yet so far away‘ te gelden. Tenzij de eerste vier foutjes maken zal het wel weer P5 worden.

Kijken we even naar de rest zien we ten eerste een mooie prestatie van beide McLarens. Zij splitten aan het einde van Q1 de Red Bulls. Dat kan overigens mede doordat Gasly weer vier tienden toegeeft op Max. Klinkt inmiddels bijna oké, maar vergeet niet dat het Circuit Gilles Villeneuve een relatief kort baantje is. Dat het dit jaar risico’s heeft om zo traag te zijn blijkt wel doordat Gasly slechts als twaalfde doorgaat naar Q2.

In het middenveld is het namelijk ellebogenwerk. Iedereen met uitzondering van Williams zit kneiterdicht bij elkaar. Racing Point is het team dat wellicht het meeste pijn heeft. Aan het begin van het jaar scoorden de rozen nog regelmatig wat puntjes, maar de afgelopen races lijken ze steeds vaker de boot te missen. Stroll staat weer bij de laatste vijf, maar ook diens teamgenootje Perez komt niet door de eerste schifting. Voor Alfa Romeo geldt min of meer hetzelfde als voor Racing Point, maar in dit geval in net iets mindere mate. Giovinazzi slaagt er voor de tweede keer dit jaar in Raikkonen te verslaan en dat komt voor de Fin op een slecht moment: hij valt daardoor namelijk buiten de beste vijftien. Ouch.

Opvallende side note: de laatste acht(!) in de eerste sessie bestaat volledig uit de klantenteams van Ferrari en Mercedes. Het is dus echt niet alleen meer de power unit waarom de twee fabrieksteams hier vandaag om de pole vechten. Of de klantenjongens krijgen stiekem toch niet helemaal hetzelfde spul als de fabrieksmannen natuurlijk, maar dat zou dan wel tegen de regels zijn…Foei.

De afvallers: Perez, Raikkonen, Stroll, Russell, Kubica

Q2

Q2 gaat op dezelfde wijze voort als Q1. De coureurs doen snelle rondjes gevolgd door een leisurely saturday drive langs het water en daarna gaan ze weer vlammen. Ferrari en Mercedes maken er weer een leuk spelletje van, maar wij kijken een beetje bezorgd naar Max. De Nederlander zit in het verkeer en komt er niet lekker uit, ook omdat hij een gokje neemt door eerst op de mediumbanden het circuit op te gaan. Zijn eerste tijd is daardoor niet heel lekker en doet Max terugzakken tot buiten de top-10. Onze held zoekt daarna de pits op. Even resetten en dan op zeker, of is er meer aan de hand?

Gasly heeft ‘uit het niks’ in ieder geval wel een knappe tijd op de klokken gezet op zacht rubber. Het zal toch niet gebeuren dat de Fransman hier Max voor het eerst gaat verslaan in een kwalificatie? In principe is die kans voorlopig klein, want als Max zich gewoon plaatst voor Q3, worden de klokken weer op nul gezet. Maar dan…

KABLABBER!!1! Thug 4 lyfe Kevin Magnussen vraagt teveel van zijn Haas en toucheert de muur der kampioenen. In tegenstelling tot sommige anderen dit weekend, komt K-Mag niet goed weg met het tikkie. Nadat zijn rechterachterwiel de muur raakt, ‘snapt’ de auto eerst rechtsvoor nog een keer tegen de muur. Daarna steekt de VF-19 stuurloos de baan over, om daar hard in de andere muur te rammen.

De hele situatie zorgt voor een rode vlag en het einde van Q2. Zodoende garandeert de klap Magnussen van een plek in de top-10, ten koste van onder andere zijn teammaat Grosjean die geen kans meer krijgt een snelle ronde af te maken. Maar dat zal de Nederlandse fan een zorg zijn, want het betekent ook dat Verstappen afvalt in Q2. Man man man…

Naast Max en Grosjean vinden we ook de Toro Rosso’s terug aan het verkeerde einde van de streep. Kvyat en Albon worden gesplitst door Giovinazzi, die op zich een redelijk knappe dertiende plaats uit de strijd haalt in de niet heel snelle Alfa. Goed nieuws is er verder voor Renault, want de vier auto’s met Franse moteur staan zowaar bij de eerste tien.

De afvallers: Verstappen, Kvyat, Giovinazzi, Albon, Grosjean

Q3

Na een kort intermezzo is het dan tijd voor Q3. We zien een RB15 de pitbox verlaten en in een Olavesque flits denk je nog ‘was het Max of Pierre?’. Maar ja dat was dus de Fransman, die er wederom voor kiest meteen een banker op de klokken te zetten. Helaas is de eerste sector meteen slecht. De Fransman is een volle seconde langzamer dan hij was in Q2. Dat is dan weer jammer.

Vettel en Hamilton laten daarna even zien hoe het wel moet. Vettel, altijd goed op deze baan, is een halve tel sneller dan Leclerc. Dat hebben we ook nog niet vaak gezien dit jaar. Maar die dekselse Hamilton gaat gewoon weer nóg sneller en zet een bloedverziekende 1:10.4 op de klokken. Dat de toppers wel op de limiet zitten laat Bottas zien, want de Fin gaat in de rondte bij zijn eerste poging een lekker rondje neer te zetten. VB77 heeft daarbij veel geluk dat hij niks raakt.

Met een minuutje of twee te gaan is het tijd voor de alles bepalende tweede run. Althans voor de meesten, want Norris heeft nog niet de moeite genomen een tijd op de klokken te zetten. Datzelfde geldt uiteraard voor Magnussen, maar die moet momenteel vooral hopen dat niet alles op zijn auto vervangen moet worden en hij daardoor een paar gridstraffen incasseert.

Bottas is de eerste van de toppers in ‘het rijtje’ voor run twee, maar hij komt niet verder dan P5. Hamilton verbetert wel zijn tijd en lijkt daarmee ook de pole te pakken. Ricciardo gaat uit het niks naar een magistrale P4 en Leclerc verbetert zich naar P3. Het lijkt dan wel gedaan, maar een tikje onder de radar haast Vettel zich nog naar de meet. De Duitser beukt zich door het stof aan de rechterkant van het rechte stuk teneinde de kortste weg naar de finish te vinden. Het is…net voldoende! Ferrari pakt pole! Het kan misschien dus toch nog. Mamma mia…

VB77 2.0 is gereset naar versie 1.0, want hij wordt zelfs nog verschalkt door Gasly. De Fransman moet Ricciardo voor zich dulden, maar het verslaan van een Mercedes is een mooie troostprijs. Hulkenberg draagt een beetje bij aan de Renault-feestvreugde met P7 en Norris weet Sainz weer te verschalken voor P8. Een lekker gemêleerde grid dus voor morgen. Laten we hopen dat de race net zo spannend wordt als deze kwalificatie.



De volledige uitslag

1. Vettel – Ferrari

2. Hamilton – Mercedes

3. Leclerc – Ferrari

4. Ricciardo – Renault

5. Gasly – Red Bull

6. Bottas – Mercedes

7. Hulkenberg – Renault

8. Norris – McLaren

9. Sainz – McLaren

10. Magnussen – Haas F1

11. VERSTAPPEN – Red Bull

12. Kvyat – Toro Rosso

13. Giovinazzi – Alfa Romeo

14. Albon – Toro Rosso

15. Grosjean – Haas F1

16. Perez – Racing Point

17. Raikkonen – Alfa Romeo

18. Stroll – Racing Point

19. Russell – Williams

20. Kubica – Williams