Red Bull hekelt Mercedes’ harde bandenlobby

Nog meer ragfijn spel.

We willen het liever niet weten als puristen, maar in de autosport worden races vaak net zo goed naast als op de baan gewonnen. De partijen die de clout hebben om invloed op de regelgevers of andere stakeholders uit te voeren, doen meestal precies dat. Zo is het geen wonder dat Ferrari niet graag haar vetorecht opgeeft om eventuele grote regelwijzigingen tegen te gaan. Tegelijkertijd is het ook niet verrassend dat de andere teams er juist wél voorstander van zijn dat Ferrari deze voorkeurspositie verliest.

Je hoeft echter niet per se een expliciet recht te hebben om invloed te laten gelden. Een partij als Mercedes is zo’n grote speler binnen en buiten de F1, dat wanneer het iets wil andere partijen doorgaans luisteren. Voor dit seizoen heeft Pirelli bijvoorbeeld besloten de banden harder te maken. Op zich is dat geen nieuws, noch het feit dat dit (ondanks dat LH44 er vaak over klaagt) vooral ten goede komt aan Mercedes. Helmut Marko vermoedt echter dat dit geen toevallige samenloop van omstandigheden is. Volgens hem heeft Pirelli het gedaan op aandringen van Mercedes zelf, zo laat hij weten aan Sportfair:

At the moment, Mercedes has a huge advantage, thanks to this stupid change with the tires. There are nine teams who have difficulty with it and only one team that knows how to profit from it. The adjustment to the tires came after a request from Mercedes, because they always had blisters. This is how the sport is ruined.

De aluminium hoed is dus nog steeds en vogue bij team rode stier. Onlangs kwam ook al naar buiten dat ze bij Red Bull denken dat Mercedes er op slikse wijze een stokje voor gestoken heeft dat de regels voor 2021 pas in een later stadium bekend werden. Dat gezegd hebbende: nadat Mercedes in 2017 nog een pijnlijke nederlaag leed tegen Ferrari in Monaco omdat het de zachte banden niet aan de praat kreeg in het Prinsdom, noemde Toto Wolff dit eveneens een ‘Italian Mystery‘. Alu hoedjes doen het dus sowieso vaak goed in de paddock. Het feit dat je gek bent, betekent immers niet dat ze je niet willen vermoorden, of zoiets.