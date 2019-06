Gasly verdedigt zichzelf tegen rabiate Verstappen-fan

Ah putain...pas le visage!

Op het circuit kan Verstappens nieuwe teamgenoot Gasly voorlopig geen vuist maken tegen onze held. Het is lang geleden dat we bij een topteam (want zo zullen we Red Bull toch nog maar noemen voorlopig) zo’n groot verschil tussen twee coureurs zagen. Tuurlijk, Hamilton had Bottas vorig jaar ook heel makkelijk in de tas, maar de Fin kon tenminste af en toe nog zijn teamgenoot aftroeven. Voor Gasly lijkt dat er niet direct in te zitten.

Naast de baan wil de Fransman echter nog van geen wijken weten. Zoals hij hoort te doen, blijft hij geloven in de mogelijkheid de zaken om te draaien. Zo schoot hij eerder deze week resoluut het gerucht uit de lucht dat Hulkenberg op de nominatie staat om hem binnen korte termijn te vervangen binnen het team van Red Bull Racing. Ook de Hulk zelf deed die geruchten later af als de verzinsels van een sensatiebeluste journo met een verslaving aan kliks. Maar goed, terecht of niet, als je ‘in de verdediging moet’ is dat meestal geen goed teken.

Wat dat betreft was het incidentje ‘tussen’ Pierre en Max in de vrije trainingen gisteren ook geen goed nieuws voor de Fransman. In een aparte twist kreeg hij namelijk de zwarte piet toegespeeld voor de schade van onze golden boy. Max’ tweede vader Helmut Marko himself liet weten dat hij Pierre ‘indirect verantwoordelijk’ achtte voor het feit dat Max de Wall of Champions inklapte.

Pierre heeft zijn broodheer inmiddels echter van repliek gediend. Volgens hem kreeg hij de call dat Max op een snelle ronde achter hem zat te laat:

They told me quite late when I was preparing my lap behind Romain. When they told me I started to push and then he was five seconds behind. They told me he hit the wall, but I didn’t exactly see what happened. I was trying to prepare my lap but I am sure we will see and talk about it.

Wat mij betreft is het überhaupt een beetje raar om Pierre boos aan te kijken vanwege dit ‘incident’. Uiteindelijk was het slechts de vrije training dus ondanks dat Max twee personal bests had neergezet in S1 en S2, was er niet direct een noodzaak om alle risico’s te nemen in S3. Maar goed, in het verleden is wel vaker gebleken dat Der Helmut niet altijd objectief kan zijn als je een van zijn oogappeltjes een strobreed in de weg legt.



Image-Credit:

Pierre via instagram en gifje van Max die de muur raakt via reddit