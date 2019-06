Introductiedatum van Mercedes GLB vervroegd

Je kan 'm snel verwachten. Heel erg snel.

Kleine CUV’s zijn helemaal hip & happening. Premium auto’s zijn ook erg populair op het moment. Kun je nagaan als je die twee combineert. Mercedes kan daarom ook niet wachten en komt dan ook met niet één, maar twee nieuwe CUV’s.

Natuurlijk heeft het merk de ster er al eentje in het gamma, de GLA. De huidige GLA (X156) is nog gebaseerd op de vorige generatie A-Klasse (W176), terwijl de nieuwe A-Klasse (W176) alweer een paar maanden in de showroom staat. De GLA gaat, niet heel erg verrassend, binnenkort opgevolgd worden door een nieuwe generatie GLA. Maar zoals bekend komt daar nog een smaakje bij, de Mercedes-Benz GLB.

De GLB staa, zoals de naam doet vermoeden, boven de GLA, maar onder de GLC. De GLA was iets meer opgehoogde hatchback dan echt een crossover. De GLB is groter, hoger en net even wat stoerder. In technisch opzicht heeft de GLB wel meer te maken met de GLA dan de GLC. De motor ligt overdwars en de standaard modellen zijn voorzien van voorwielaandrijving. Bij de GLC is dat anders, die heeft de motor in lengterichting gepositioneerd staan en heeft in basis achterwielaandrijving.

Op de Shanghai Motor Show enkele weken geleden toonde Mercedes de ‘Concept GLB‘. Dat concept sloeg vooral op de enorme banden en stoere dakdragers, want voor de rest zag het geheel erg zeer productierijp uit. Het kon ook niet anders dan dat de productieversie van de GLB snel zijn debuut zou maken. Aanvankelijk ging het gerucht dat de GLB op de IAA in september 2019 onthuld zou worden. Dat is niet het geval, want de GLB staat namelijk al voor morgen gepland! Mocht je in het stadje Wanship in Utah zijn, dan heb je iets leuks te doen, want Mercedes-Benz trekt aldaar het doek van de GLB.

Meer lezen? Deze modellen kun je binnenkort ook van Mercedes verwachten.