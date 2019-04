Wat klopt er niet aan Kahn’s nieuwste Defender?

Mag dit?

Er staat een nieuwe Land Rover Defender op de planning voor 2019 of 2020. Daarmee nemen we afscheid van het oeroude concept van de robuuste offroader. Waar de G-Klasse een soort handtasje is geworden, is de Defender altijd al een serieuze auto geweest voor het onverharde pad. Toch blijkt er genoeg behoefte te zijn aan dikke(re) Defenders. Leider in veelvuldig aangepaste versies van de Britse container is Project Kahn.

Of dat je ding is, moet je allemaal zelf weten. Origineel zijn de Defenders meestal niet. Nu komt de tuner op de proppen met een vreemde Defender. Want waar de vierkante vormen blijven, zijn de proporties aangepast. De Defender Flying Huntsman 105 LongNose, zoals het project heet, heeft inderdaad een lange neus. Dat doet het nodige met het aanzicht van de auto. Er klopt helemaal niks meer van. Anders, dat is het wel.

Goed, er zit een voordeel aan dit koetswerk: er past een dikke motor in. V16 van Cadillac, kom er maar in! Project Kahn was het daar niet zo mee eens, maar die bleef wel bij GM. De welbekende LS-motor die we kennen uit onder meer de Camaro en de Corvette, ligt eveneens in de Defender LongNose. Hij meet 6,2 liter en heeft 430 pk. Meer dan genoeg voor zo’n dikkerd.

Dat zorgt wel voor een dubbel gevoel. Het grote voordeel van het LS-blok is dat het compact is. Die past eigenlijk overal wel in, we kunnen ons daarom niet voorstellen dat hij niet onder de standaard motorkap van de Defender paste. Ach, het is in ieder geval uniek. Je krijgt ook een volledig opnieuw bekleed interieur, met een bijzonder ‘touchpad’ voor de automaatbediening. Het is een bijzonder project, als je hem wilt laten bouwen mag je 149.999 pond (173.670 euro) betalen, bovenop een reguliere Defender die je zelf mee moet nemen.