Red Bull: “Misser in kwalificatie Max’ eigen schuld”

Dikke bult.

Het verhaal van de F1 kwalificatie van vanochtend (verslag), vooral vanuit Nederlands oogpunt bezien, was het feit dat Max niet de kans kreeg een tweede snelle ronde te doen in Q3. Altijd geldt in de dying seconds van de kwali dat je eigenlijk zo laat mogelijk over de meet wil komen omdat de baan dan meestal het snelste is (dankzij wat extra rubber op het asfalt et cetera). Aan de andere kant wil je ook een schoon rondje hebben zonder allerlei andere lieden voor je neus. Oh ja, je ronde voor het vallen van de vlag aanvangen is ook wel handig, anders telt ‘ie niet mee hoe hard je ook rijdt.

Meestal hebben de teams deze balanceertruc, mede met behulp van allerlei elektronische hulpmiddelen en data, wel redelijk onder de knie. Vanochtend ging het echter helemaal fout voor Red Bull Racing, dat zowel Max als Pierre uiteindelijk voor spek en bonen nog een keer de baan zag ronden. Max was na afloop boos op zijn concullega’s. Vooral Vettel en de Renaults zouden hem dwars gezeten hebben door hem in te halen voor het vallen van de vlag. Dat doe je niet, zo stipuleren volgens Max de ongeschreven regels van de sport.

Helmut Marko echter, teambaas en deeltijd tweede vader van Max, is het niet eens met de lezing van de Nederlander. Volgens Helmut moet Max in de spiegel kijken als hij wil zien wie de schuldige is van de blunder. Max wilde volgens Marko teveel door te gokken op een slipstream van een van de Mercs. Op sommige banen, zoals Monza, kan die strategie nuttig zijn. Ook China heeft een enorm lang recht stuk waar een beetje minder drag in theorie wel zou helpen. Maar Marko meent dat het een heilloze poging was om deze strategie in dit geval uit te proberen. Volgens hem ‘heeft dat nog nooit gewerkt’, zo laat hij optekenen bij de Duitse media.

Het mooie is; Max kan zich inmiddels zelf ook wel vinden in deze lezing. Net nadat hij uit de auto stapte, zwoer hij nog dat hij in de toekomst de anderen ook zou ‘verneuken‘. Maar nu de adrenaline wat gezakt is, geeft Max toe dat hij in de positie van Vettel exact hetzelfde zou hebben gedaan als de Duitser. Ding is alleen een beetje dat vanochtend bleek dat dat niet zo is/was, want dan had hij Sebbie wel keihard van de baan afgedwongen, of gewoon een beetje meer gas gegeven. Enfin, kniesoor die daar op let. Voortschrijdend inzicht, mooi.