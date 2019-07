Mercedes domineert dit F1-weekend in nieuwe kleuren

Voor de race op eigen bodem komt het met een frisse kleurstelling op de proppen.

Wie komend weekend de televisie aanzet om (hopelijk) een goede pot Formule 1 te bekijken, zal waarschijnlijk heel even moeten speuren om het meest dominante team in de sport te vinden. Het team van Mercedes heeft voor het 125-jarig jubileum van autosport besloten zijn wagens in een nieuw jasje te hullen. Vandaag heeft de equipe de eerste beelden getoond van de speciale livery.

Mercedes begon eerder deze week met de festiviteiten, door op maandag, voor de 125ste verjaardag van autosport, zijn oude logo terug te halen. Dit logo zal komend weekend ook op de F1-bolides van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas prijken. De speciale livery lijkt een combinatie te worden van de huidige Mercedes- en Petronas-kleuren, evenals een simpele witte lak. Dit is een verwijzing naar de eerste raceauto’s van het Duitse automerk. Voordat de raceauto’s van Mercedes in de jaren ’30 werden omgedoopt tot Silberpfeilen, droegen deze veelal witte lak.

Hoewel het – met dit jubileum in het achterhoofd – enerzijds een belangrijke week is voor autosport in het algemeen, heeft Mercedes zelf ook een feestje te vieren. De Duitse formatie neemt uitgerekend tijdens de Grand Prix van Duitsland deel aan zijn 200ste Formule 1-wedstrijd. Ondanks dat het hiermee niet eens in de top 10 staat van teams met de meeste deelnamen, heeft het procentueel gezien eenvoudig de meeste overwinningen in de geschiedenis van de sport. In 199 starts heeft Mercedes 7 rijderstitels, 5 constructeurstitels, 96 overwinningen, 129 podiums, 108 poles en liefst 51 één-twee finishes behaald.

Het gebeurt niet vaak dat een Formule 1-team met een andere livery aan de start van een race verschijnt. Van de huidige teams is het Red Bull die zulke het stunts het meest uithaalt. In de tweeweekse testperiode voor aanvang van het seizoen geeft het zijn auto’s bijvoorbeeld een opmerkelijke kleurstelling. Daarnaast hulde Red Bull zijn auto’s in 2005 in een uniek Star Wars-jasje tijdens de Grand Prix van Monaco.