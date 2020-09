Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Italië 2020 - Autoblog.nl

Wie heeft de meeste snelheid verstopt in zijn oude sok?

Ja het is weer spannend in de F1 hoor, want vanaf vandaag mogen er geen feestjes meer gebouwd worden in de motorruimtes. De partymode mag immers niet meer gebruikt worden en dat uitgerekend op het Circuit van Monza, waar je extra pk’s wel kan gebruiken. Het wordt een mooie testcase van hoe de motoren er momenteel opstaan ten opzichte van elkaar.

We vermoeden dat Mercedes nog steeds veruit het voordeel heeft en dat Ferrari de minste pk’s heeft. Maar hoe zit dat eigenlijk met Renault en Honda? En wat zegt dat dan weer over de chassis van Red Bull, Renault en McLaren? Voor de echte F1 fanaten voldoende voer voor grondige analyses.

Een ander pressing issue is: gaat Ferrari Q3 halen in de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië op Monza? Vorig jaar won het team hier nog met Leclerc, maar dit jaar is alles anders. Het zou haast een mirakel zijn als Vettel of Leclerc de SF1000H in de top-10 weet te plaatsen. Verder kijken we natuurlijk naar Max en Alexander en de tattoo-kansen van Cyril. Avanti!

Q1

We hebben het al vaker gezegd, maar meestal is het niet zo’n goed teken als je in Q1 als eerste naar buiten gaat. Dat betekent over het algemeen namelijk dat je verwacht dat Q1 ‘jouw sessie’ is en Q2 halen lastig wordt. Tekenend in dit opzicht is dat acht auto’s als eerste de baan opgaan: de zes auto’s met Ferrari-krachtbron en de twee Williamsen. De rest wacht nog even.

Leclerc ergert zich aan het feit dat Vettel na hem de pits heeft verlaten, maar hem vervolgens inhaalt op de baan. Van de acht auto’s op de baan is hij echter toch de snelste, maar dan blijkt dat hij in Parabolica te wijd is gegaan. Dat wordt dus nog een rondje rijden.

Als de anderen de baan opkomen blijkt dat Red Bull ook niet bijzonder snel is. Verstappen staat een tijdje achter mannen als Norris en Stroll, hoewel hij later een beter rondje neerzet dat aan het einde van de rit goed is voor P6. Teammaat Albon moet ondertussen sidderen en beven. Hij balanceert op de rand van uitschakeling op P15. Ronderecordhouder Raikkonen, Magnussen en Leclerc staan nog voor Alexander.

De Britse Thai heeft echter geluk bij een ongeluk. Vooraf is gesproken om de bizarre situatie in de kwalificatie van vorig jaar (toen bijna iedereen zo lang pokerde op een snel rondje op het laatst dat alleen Sainz op tijd over de meet kwam) te voorkomen. Toch gaat iedereen weer op hetzelfde moment de pit uit voor een laatste run in Q1. Het wordt een puinhoop. Ocon voert een rijtje coureurs aan die denken dat het al zondag is in plaats van zaterdag. Inhaalpogingen en blokkerende acties doen koddig aan, want dit is natuurlijk geen manier om je tijd de verbeteren. En zo liggen de coureurs die al in de gevarenzone stonden er nu definitief uit, tot opluchting van AA23.

De uitvallers: Grosjean – Vettel – Giovinazzi – Russell – Latifi

Q2

De eerste rondes in Q2 laten zien dat het achter de Mercs dicht bij elkaar zit. Perez, Sainz en Verstappen geven alledrie een dikke zes tienden toe op Hamilton. Ook de rest van de top-10 zit binnen een seconde van de voorkeurs-Mercedes, met Albon wederom op de schopstoel als tiende.

Met een minuutje of drie te gaan komen de tweede pogingen. Ricciardo gooit zijn kans op een tijdverbetering weg door wijd te gaan in de tweede chicane. Hij staat echter nog negende. Ocon verbijt zich op zijn eigen tijd en hetzelfde geldt voor Albon. Toch zit er wel meer snelheid in de baan. Bottas rijdt namelijk vast het ronderecord van Raikkonen uit de boeken in voorbereiding op Q3. Albon moet dus wederom bibberen.

Kvyat is de man die de beste kansen lijkt te hebben de Britse Thai pijn te doen. Twee Alpha Tauri’s in de top-10 en Albon daar buiten, het zou wat zijn. Maar de Rus stelt wederom teleur. De drie tienden die hij weer tekort komt op Gasly betekenen dat hij morgen als elfde zal moeten starten. Ook de drie resterende Ferrari-krachtbronnen liggen eruit, maar dat mag geen verrassing meer heten.

De afvallers: Kvyat – Ocon – Leclerc – Raikkonen – Magnussen

Q3

Bottas is de eerste man op de baan met daarachter Hamilton. De laatste is weer net een halve tiende sneller. Verstappen heeft misschien een beetje voordeel van de slipstream van Hamilton, maar geeft alsnog zeven tienden toe. Albon is dit keer slechts twee tienden langzamer dan Verstappen, maar is zijn tijd al snel kwijt. Te wijd gegaan in de Parabolica. Oranje brillen zien dan gebeuren wat ze al vreesden: de roze Merc van Perez is voorlopig sneller dan de RB16 van Max. De McLarens en Ricciardo zijn gelukkig wel langzamer en Stroll gooit zijn ronde weg door een voutje.

De regel dat de coureurs maximaal 1:43 mogen doen over hun outlaps werpt nu zijn vruchten af. Met nog ruim vier minuten te gaan komen de tweede pogingen er al aan. Bottas gaat paars in sector 2 en pakt de voorlopige pole, maar Hamilton is achter hem helemaal pijlsnel in de tweede sector. Op de meet resteren de Brit toch weer 67 duizendsten voor de pole.

Daarachter verandert ook nog wel het een en ander. Verstappen knakt Perez niet, maar Perez zelf gaat ook niet harder dan in zijn eerste poging. McLaren en Renault verbeteren zich echter nog wel. Sainz gaat naar P3, Norris naar P6 en Ricciardo naar P7. Tussen Sainz op P3 en Ricciardo op P7 zitten 169 duizendsten van een seconde. Stroll, Albon en Gasly geven ietsje meer toe en sluiten de top-10 vandaag af. Max en Red Bull hebben morgen dus wat werk te verrichten.

F1 kwalificatie Italië 2020: De volledige uitslag