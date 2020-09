Red Bull: "Mercedes geeft Hamilton voorkeursbehandeling" - Autoblog.nl

Red Bull gooit schaduw op Mercedes. En het is niet eens Helmut Marko die de boude claims doet.

Dit keer is het namelijk teambaas Christian Horner die de verbale kogels afvuurt op Mercedes en Hamilton. De Brit is er namelijk van overtuigd dat Hamilton. toch een proponent van gelijke behandeling, keihard voorgetrokken wordt door Das Haus ten opzichte van Bottas. In een interview met onze Amerikaanse vrinden van ESPNF1 zegt Horner:

It’s obvious that Mercedes favours Lewis. You see it on strategy, the positioning of the cars and so on. Why wouldn’t they have put Bottas on a two-stop, for example, in Spa? That would have given him the opportunity to win the race. The problem is that everything is geared towards Lewis this year on his record-equaling campaign. The reality for Valtteri is that unless he qualifies ahead, he hasn’t got a chance. Christian Horner, wil de concurrentie raken waar het telt

Verstikkende dominantie

De kritiek van Horner doet het natuurlijk goed bij de neutrale fan. Het verleden heeft immers uitgewezen dat het helemaal niet zo erg hoeft te zijn voor de spanning in het kampioenschap als één team dominant is, zo lang er maar onderlinge strijd is tussen de coureurs van dat team. Het beste voorbeeld daarvan is natuurlijk het legendarische seizoen van 1988, maar ook recentelijk waren 2014 en 2016 een stuk vermakelijker dan het huidige seizoen. De stelling van Wolff dat de saaiheid van de sport de schuld is van de zwakke concurrentie, gaat dus ook maar half op.

Bewussie?

Nou is de vraag natuurlijk: werkt Mercedes bewust mee aan de dominantie van Hamilton, of is HAM gewoon veel beter dan BOT? Horner meent dus dat het eerste het geval is. Enigszins ironisch, want onlangs zei Marko nog dat binnen Red Bull Racing Verstappen dit jaar vaak beter materiaal had dan Albon. Doch dat even daargelaten, is het wel aannemelijk dat Wolff en de zijnen HAM de beste spulletjes geven.

We weten immers dat LH44 vrij snel zijn speeltjes uit de wieg gooit als hij ook maar een beetje denkt dat er wat misgaat aan ‘zijn kant van de garage’, of dat nu technisch of tactisch is. Toen er wat motoren stukgingen in 2014 claimde Lewis al snel dat het ging om ‘iets meer dan pech’. De termen blijven altijd bedekt, maar je hoeft geen hele goede verstaander te zijn om de achterdochtige zure druiven te proeven. We wachten allemaal nog met smacht op het boek dat Hamilton beloofde te schrijven na de clash met Rosberg in Spanje 2016.

Andere approach met Bottas

Na die epische saga met Rosberg, lijkt het team voor een andere approach gekozen te hebben. Toto geeft voor zijn nachtrust Lil’ Lewis gewoon maar zijn zin, wetende dat hij vervolgens in staat is de titels naar huis te rijden. Daarbij komt het argument van Horner ook nog om de hoek kijken.

Bij Mercedes weet men immers ook: als (eigenlijk wanneer) Hamilton volgend jaar zijn achtste pakt en Shuey inhaalt als Rekordmeister, zal hij voor altijd de geschiedenisboekjes ingaan met een link aan Mercedes. Dat is marketing van een niveau dat je zelfs met een commercial van Mika Hakkinen in een sauna niet evenaart. Zodoende lijkt de boodschap van Mercedes aan de fans (en Bottas) te zijn: nog even anderhalf jaar op de tanden bijten, daarna zien we wel weer verder.

Waarvan akte.