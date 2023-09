Bovenstaande raadplaat geeft weg waarom je voorlopig geen witte of zwarte BMW moet kopen.

Een tijdje geleden zette een boot de waddenzee op stelten. Waddenzee, Waddenzee, Wat een zee, dacht een auto op de Freemantle Highway, alvorens zichzelf uit pure vreugde te ontbranden. Deze zelf-immolatie zorgde echter voor de nodige ellende. Natuurlijk in de eerste plaats betreffende het verlies van leven van een van de bemanningsleden.

Vervolgens deinde het schip een tijdje stuurloos over de woeste wateren. Todat deze gered werd en verplaatst naar de Eemshaven. Aldaar bleek dat vier van de twaalf dekken nog redelijk ongemoeid zijn gebleven door de brand. Bericht was dat met name elektrische auto’s aan boord ongeschonden uit het avontuur zijn gekomen. En dat de brand níet te wijten is geweest aan een batterij-auto.

Inmiddels zijn de auto’s die soort van heel zijn van boord gehaald. Op het oog blijken het echter zeker niet allemaal EV’s te zijn. Beelden laten zien dat er vooral 3-Serie’s gered zijn. Hier en daar zelfs wat M3’s en zelfs M3 CS-en. Het overall beeld lijkt op een Mondriaan-schilderij uit zijn kubistische periode. Heel veel wit en zwart. Hier en daar een beetje donkerblauw en spaarzaam wat rood. Het laatste vooral op Z4’s.

En dan is het natuurlijk de vraag wat er gaat gebeuren met de auto’s. Dat is in principe aan BMW. Maar tipgever Piet geeft ons al een cheeky boodschap mee: voorlopig maar geen zwarte of witte BMW kopen. Het is natuurlijk misschien niet rationeel. Maar ja, je wil toch niet het idee hebben dat je splinternieuwe auto in de zoute zeelucht een blijvend barbecue-aroma heeft opgedaan, toch?